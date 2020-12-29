遭黨內民調指聲望慘輸朱立倫 江啟臣：有心人見縫插針
記者吳承翰/台北報導
2020-12-29 13:48:13
國民黨主席選舉明年七、八月開打，但在近日國民黨內流傳一份民調，指現任主席江啟臣的聲望慘輸前主席朱立倫三倍，甚至有傳言指黨團總召林為洲、黨副秘書長李彥秀等國民黨青壯派代表紛紛離開領導核心。江啟臣在29日立院黨團大會結束後，受訪時直指執政黨想見縫插針、分化國民黨。
江啟臣表示，以他的了解智庫不會做黨內選舉的民調，智庫也跟他說沒有做，最近正在做萊豬議題、罷免的民調，如桃園的王浩宇等，「這樣的報導讓人感覺捕風捉影、穿鑿赴會、動機可議。」江啟臣說，現在焦點應該是面對民進黨的一黨獨大、不顧民意，也是國民黨在野的共同目標，剛才黨團討論也聚焦在下會期、臨時會的議題，以及國民黨如何反應民意的問題，才是現在的焦點。江啟臣強調，黨團幹部都很團結，若有心人士要見縫插針，國民黨不會上當，黨團很多幹部也認為過去這一會期相當團結，也打出氣勢，這部分民眾十分認同，「可以理解執政黨也滿緊張的，看到國民黨聲勢上來，會用很多分化手段想要分化國民黨的團結。」
此外還傳出江啟臣不挺林為洲連任總召，林對江心灰意冷，想淡出江啟臣領導的決策圈，林為洲上午受訪時說「沒有吧，每個委員都會有他個人的意見，我個性有時候比較急、比較衝，其他人一定也不會完全認同，但黨內大家有共同的方向。」對於民調，林為洲說他是政策會執行長，如果智庫有做類似的民調他一定會知情，他先前完全沒聽說。但媒體問他黨主席挺誰的時候，他態度保留地表示「現在哪些人是候選人都不知道，講這言之過早，到時候先聽他們政見發表」。