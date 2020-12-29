2021台北國際書展虛實整合　線上展覽率先開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部人文及出版司副司長朱砡瑩在記者會上表示，希望台北國際書展能夠立足台灣、放眼國際，「今年因為疫情關係，台北國際書展改為線上書展，所以明年國際書展會藉由這個經驗、基礎，採虛實整合。」朱砡瑩也宣告，線上國際書展今天已經正式開展。
台北書展基金會董事長林訓民說：「台北國際書展感謝文化部的支持，這是文化部、出版界最大的一個鼓勵。」
而國際書展重要的主題國，明年依然是邀請韓國，由韓國出版協會與韓國文學翻譯院共同籌辦，今天記者會播出韓國出版協會會長尹哲鎬的預錄影片。尹哲鎬對台北國際書展能夠在明年舉辦實體書展極為肯定，他說：「當世界出版業正面臨史無前例的COVID-19威脅而掙扎之時，舉辦實體的台北國際書展，格外具有重要意義。」
台北國際書展也特別邀請探照文化策劃「書展共讀之夜」，並邀三三人文科技策劃「故事森林主題館」。
「書展共讀之夜」由策展人李明璁策劃並擔任主持人，李明璁指出，這套展覽以「治癒的故事」為主題，「在今年這個情況之下，我們一直在想，有沒有可能讓台灣更好」。因此展覽將邀請作者、編者、一般讀者分享曾治癒自身的故事，藉此讓眾人能因閱讀的力量感到溫暖。
「故事森林主題館」則由策展人歐陽如修策劃，以森林為主要視覺概念，規劃4大互動區「故事樹」、「妖怪山」、「勇氣河谷」及「閱讀草坪」，引導親子探索豐富內容。
台北國際線上書展今天起跑，包含「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Book秀」、「閱讀大小事」等4大功能。
主題展部分，推出「致敬兒童文學大師強尼．羅大里－義大利名家插畫聯展」，因今年適逢義大利國寶級兒童文學大師強尼．羅大里（Gianni Rodari）百年誕辰，邀集21名知名義大利插畫創作者，舉辦線上展覽。另外，還有台北國際書展大獎、金蝶獎的主題展。（編輯：張雅淨）1091229