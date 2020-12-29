星國少女失蹤案有新進展？兩嫌犯事隔13年被起訴

新加坡警方12月17日宣布，13年前發生的少女失蹤懸案調查有新進展，鎖定現年35歲的丹尼爾（Ahmad Danial Mohamed Rafa’ee）和32歲的拉吉爾（Ragil Putra Setia Sukmarahjana）為嫌犯。丹尼爾在本週二（22日）被以謀殺罪名起訴，今天開庭結束後被還押調查，他也聘請資深辯護律師團隊準備進行訴訟；而拉吉爾目前並不在新加坡國內，警方仍在尋找其下落。

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根據新加坡媒體報導，新加坡少女張瑋凌（Felicia Teo）於2007年6月29日突然失蹤，當時就讀拉薩爾藝術學校（Lasalle arts college）的她在當日與同校的丹尼爾和拉吉爾一起乘坐電梯後失蹤，遺體至今未被尋獲。

張瑋凌的母親在四天後向警方通報失蹤，隨後包括親友和熱心民眾等200多人共同展開地毯式搜尋，範圍囊括整個新加坡，卻仍然無果。此案在新加坡一時之間鬧得沸沸揚揚，由於一直未尋獲遺體，因此曾有人揣測張瑋凌是離家出走。

然而，

由於在當時一直未找到相關證據指出此為一樁謀殺案，因此案件一直被歸為失蹤案，新加坡警方每隔幾年依舊會把檔案拿出來重新調查尋找新線索。直到近期，該案件被提交到刑事偵查部（Criminal Investigation Department, CID），才有新線索浮現。





警方在張瑋凌失蹤時留下之物品中找到與嫌犯丹尼爾有關的物品，經過調查，警方又找到證據支持張瑋凌在被通報失蹤前已經死亡、並且遺體被分解的理論，因此得以將丹尼爾和拉吉爾以謀殺罪嫌起訴。

據報，丹尼爾被捕時在知名電玩配件製造商擔任創意經理；拉吉爾則為印尼籍，當年是來新加坡唸書，畢業後已經返國，目前尚未落網。警方仍在調查全案以便搜集更多證據，案件將於31日再次開庭。