陳其邁首次毒防會報　集結跨界專家執行反毒行動

高雄市毒品防制會報第2屆首次會議，29日由高市長陳其邁主持，除了局處首長，也集結跨領域重量級專業人士參與，市長更親自表揚今年度獲得行政院反毒有功人士的錦昌藥局藥師林錦良，表彰其專業熱忱及卓越事蹟。

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高市長陳其邁擔任本屆會報召集人，委員除了府內副市長林欽榮、秘書長楊明州、副秘書長張家興及毒防網絡局處首長，特聘府外跨領域的司法界、醫療界、學術界、宗教界等重量級專業人士。

▲高雄市毒品防制會報第2屆首次會議，29日由高市長陳其邁主持。（圖／記者陳美嘉攝）

司法界包括高雄地方檢察署檢察長莊榮松、橋頭地方檢察署檢察長洪信旭、少年及家事法院院長鍾宗霖、法務部廉政署組長黃元冠、律師王捷拓；醫療、學術界有高雄醫學大學教授李志恒、中正大學教授楊士隆、凱旋醫院院長周煌智、醫師公會理事長賴聰宏、藥師公會理事長施坤鎮。





另外，本屆委員特別邀請宗教團體加入，包含在宗教界著有份量的佛光山都監院院長慧傳法師、一貫道天皇學院助理教授朱立澤、福氣教會牧師楊錫儒，市長親自頒發聘書，並期許借重委員的專業與社會力、影響力，來共同推動毒品防制工作。





陳其邁致詞表示，毒品不僅危害國人健康，也是國安問題，毒品吸食人口以青少年或青年為防制重點，這些族群接觸最多的還是「網路」，因此相關宣傳策略、預算及資源投入應朝此方向調整，策略運用要與時俱進，以更多元方式，透過網路等新熱門宣傳管道，接觸到更多年輕朋友。



▲市長陳其邁（中）、毒防局長林瑩蓉（左）親自表揚今年度獲得行政院反毒有功人士的錦昌藥局藥師林錦良（右)，表彰其專業熱忱及卓越事蹟。（圖／記者陳美嘉攝）

陳其邁強調，反毒工作不僅在緝毒，對於施用毒品者，除了依法制裁，政府有責任協助他們脫離毒品危害，對於成癮者更應有完善的處遇措施，尤其是就業輔導，在防制面應建立以健康為中心的毒品防護體系，運用健康促進概念，結合「強化社會安全網計畫」，陸續執行各項反毒行動方案。



▲毒防會報第二屆首次會議。（圖／高市毒防局提供）

此次會報中，高雄市府團隊除了毒品防制業務報告外，也提出高市毒品防制數據分析及建置大數據智慧毒防、新興熱議毒駕相關執法作為、推動防制校園學生藥物濫用成果等三項專題。

▲市長頒發委員聘書給橋頭地檢署檢察長洪信旭。（圖／記者陳美嘉攝）

市長在聽取報告後，表示運用數據分析，以實證為基礎來滾動修正毒品防制政策，補足弱點、阻斷熱點，才能立即性確實掌握毒品防制情勢，做出更好成效；也需積極研議毒駕執法的方向，因應新興毒品問題，並絕對遏止毒品入侵校園。他強調毒品防制是集結跨領域的長期抗戰，期勉各毒防網絡單位與民間力量共同合作，建置綿密毒防網，持續貫徹毒品防制政策，為市民打造無毒健康家園。