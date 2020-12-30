以太陽能為核心做多元整合　微電能源串起新型生態鏈

有別於專做太陽能電池及模組的常見太陽能企業，微電能源採用創新的軟硬體技術服務，提出以太陽能監控為核心，精確蒐集各項能源資訊，藉以產生透明化的電流及現金流分析與預測，可結合金融、維運、公益等跨領域整合發展，用綠色能源資訊串起產業生態鏈。

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見多識廣 從理論到實戰驗證

微電能源董事長王愍迪畢業於台大電機系、經濟所，大學期間十分享受台大所提供的各項資源，只要感到興趣的各系所課程都去選修或旁聽，在廣泛涉略下發覺經濟學迷人之處。他解釋道，經濟學就是研究人的偏好與選擇；同樣的產品，不同的人在選購時會有各自的偏好，將眾人的選擇集合起來，就會傳遞出不同訊號，這個訊號就是價格，最後形成一個經濟體，研究人類行為是一個充滿趣味的過程。





2005至2011年期間，王愍迪於金融界奮鬥，歷經過金融海嘯前後的榮衰，見證過錯誤的金融商品帶來的嚴重衝擊，深深了解到從良好的理論產品到正確的金融產品，核心關鍵在「風險監控能力」及「風險校正能力」，想擁有預期中的穩健收益，監控系統與即時維修是必勝關鍵。在做足研究及市場分析後，於2016年提出微電的三年計畫，第一步研發監測系統，對自家電廠電流做精確管理，等同於清晰管理金流。第二步在蒐集完整數據後，發展分析與修復能力，微電未來管理資產規模將快速發展，在邁向更大規模前，必須超前部署自建團隊。第三步就是「軟硬兼施」，將財務分析與管理軟體建置完善，接著無論是與銀行策略投資者的金融服務或是各大企業投資對接就不成問題，2020年這個3年計劃已成功到位。



▲微電集團董事長王愍迪，在做足研究及市場分析後，於2016年提出微電的三年計畫。（圖／資料照片）

資訊透明 收益清晰風險可控





王愍迪進一步指出，太陽能在透過軟硬體技術數位化之後，不只可以提供投資者良好的工具，像是公益團體需要長期承諾資助，捐贈者希望達到捐款透明，也完全可以透過微電的技術平台達成。因為微電能源的電流、金流及資訊流都可透過圖像化介面即時查看，捐款者捐贈專案後，一座座太陽能電廠就成了支持社會的發電機，每一分錢都知道投放在哪個電廠，每分每秒都知道產生多少金流，而且知道金流支持了哪個專案，產生多少效果。透過微電能源將一切「攤在陽光下」，太陽能捐贈就會永續、透明、可監督，當然無論是公司、銀行或公益團體，合作前提是必須能做到數據化回報，才能達到透明化的原則，提供彈性參與的合作方案。



▲微電自行開發的APP可做數據化回報，公開透明可監督。（圖／資料照片）

綠色金融 期望政策多元彈性





王愍迪直言目前挑戰始終存在，現在太陽能產業本身變動仍大，目前獲利基礎來自政府補貼或台電固定收購價格，若能做到綠電直供，再生能源自由競爭買賣，將有機會走出全新道路。而微電能源因公司多元整合、技術創新，找專業領域人才不是問題，但想找出跨界人才就十分不易，能同時了解工程、金融、媒體、文化、公益等其中幾項的人非常少，找適合人選同樣極具挑戰。

雖然綠能金融目前仍屬於新型態業務，但是其實就是綠能加上金融的結合，微電精確定位自己為「再生能源服務商」，提供完整的再生能源管理系統給所有金融法人與企業，由金控做金融投資與推廣業務，微電則專注提供金控與法人完整的數據與營運服務，穩定合作，便可期望有朝一日太陽能不只是永續能源，更能成為社會能源。