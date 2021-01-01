劉青雲18年後終於同台劉德華　穿31公斤裝備「演到頭暈」

香港警匪億萬巨製《拆彈專家2》，集合了第1集的原班人馬，由香港鬼才名導邱禮濤執導，劉德華監製及主演，還有影帝劉青雲、美貌實力兼具的女星倪妮共同演出，令人相當期待。其中劉青雲挑戰穿上重達31公斤的專業拆彈裝，還因為重量太重而讓他頭暈。

我是廣告 請繼續往下閱讀

劉青雲在拍攝過程中，不時要穿上31公斤的拆彈裝備上陣演戲，在開鏡首日，他要全程都全副武裝和劉德華一起拍攝，體驗全球最危險的工作執行狀況。劉青雲在鏡頭前威風凜凜，架勢十足，不過在鏡頭之後，一拿掉頭盔，讓初嘗拆彈滋味的他，忍不住大呼：「拆彈這份工不容易做啊！」超重的裝備讓劉青雲大感頭暈，也笑說：「一層層的包住，好像在做焗烤，會頭暈暈的。」看得出來相當敬業。

事實上，《拆彈專家2》讓劉青雲與劉德華相隔18年再度合作，但是2人默契依舊很好，在休息時間還會聊天說笑，話題滿滿，劉青雲也笑說：「我們真的聊了各式各樣的話題，但聊最多的還是討論劇情，因為這次的故事比較複雜，很多爆炸和動作場面，所以大家會多多交流，討論如何讓電影拍出來有更好的效果。」





劉青雲和劉德華在片中由好友成為敵對2方，甚至有一幕劉德華對著劉青雲拍桌大罵，性格一冷一熱的2人，完全靠著合作的默契來展現火花，劉青雲坦言：「從來沒有與劉德華演出過對立的戲，這次有一段戲是我們有強烈對立的狀況，之後再有所轉變，我是覺得很好看。」同時讓粉絲們相當期待。（編輯：侯家瑜）

▲劉德華監製及主演新作品《拆彈專家2》。（圖／華映提供）