捷運說明會和鄉親搏感情 陳其邁：錢的事情市長想辦法
記者鄭婷襄/高雄報導
2020-12-29 20:48:29｜2020-12-29 20:48:45
高雄捷運小港林園線地方說明會今（29）晚在林園區幸福公園登場，高雄市長陳其邁親率領副市長林欽榮，及捷運局、交通局、都發局、研考會、財政局、工務局、地政局等首長到場和民眾搏感情，陳其邁說市府很有誠意，捷運地下化雖然要花很多錢，但「錢的事情交給市長想辦法」。
陳其邁表示，今天蘇院長來高雄的時候，院長也同意，說地下化一定要做，也討論捷運到林園一定要一車到底，若是用輕軌做高架可行性其實不高，所以今天特地跟鄉親宣布，「捷運一車到底」、「捷運地下化」。陳其邁說，雖然這樣要多花很多錢，但要跟林園的鄉親說，錢的事情「交給市長想辦法」，林岱樺委員在中央、議會不分黨派都關心林園的發展，建設要留在林園，市府會透過更多相關財政方法，爭取更多補助，讓捷運到林園一步步推動，美夢成真，也感謝林園對市府的支持，建設林園。
副市長林欽榮則說，陳其邁市長說捷運一定要一車到底，後來決定全部地下化，市長決定支持、蘇貞昌院長也支持，在12月中也代表陳其邁市長出面協調，潘孟安縣長也親自出席，潘縣長也支持一車到底，但是潘縣長說屏東那邊的土地比較低，所以想採用高架的方式。林欽榮強調，第一、捷運兩年內要開工，也請局長下了軍令狀，6年內建設完成；第二、捷運做好後，林園到小港機場只需19分鐘就到；第三、從小港機場到左營高鐵站也只要30分，總共只要49分就可以從林園到高鐵站；未來林園絕對會是不一樣的林園，而捷運站則會採用聯合開發，已經虧欠林園太久了，應該給林園一個重運量的捷運系統，就像台北的板南線一樣，一車到底。