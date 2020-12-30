新北市小英之友會　捐熱血獻愛心公益捐血

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總會長賴正時表示，在小英總統呼籲下，全國各分會很快就動起來，新北市也舉辦捐血，新北人口最多，天氣又很好，期望在下午活動結束時，捐血量能打破之前各友會的紀錄！此外，為提升民眾捐血意願，他也以全國加油站董事長身分致贈捐血者加油券、糕點等禮品，以表感激之意。
代表蔡總統前來的洪耀福說，感謝全國各地小英之友會在寒冬血荒之際，協助總統舉辦捐血並號召民眾參與，目前國內血庫短少約3000袋，相信在小英之友會的響應與努力之下很就能達標，「這3000袋就交由小英之友會來補滿」！
立委羅致政則強調，小英之友會向來是最有行動力與號召力的團體，在接獲總統指示後短短十天內，無論是活動規劃、參與單位聯繫、宣傳號召甚至禮品的都很快就準備完成，而今天超過30位幹部出席，更顯小英之友會的團結與向心；他提議，往後每年5月及冬季血荒前都例行舉辦，落實小英之友會公益服務的宗旨，他也呼籲板橋民眾在下午五時以前都踴躍來捐血，補足國內用血需求。
台北捐血中心統計，本月 (12月)血液捐輸受天氣影響，已較過往短少3000袋，而目前血液庫存距離目標庫存量仍有極大差距，再加上預期因寒流、年節等因素而即將到來的用血高峰期，在需求增加而捐輸減少情況下，血況實在不容樂觀，因此今日活動更顯意義重大。目前包括新北、台北、新竹、彰化、台南及南投等，已有六縣市小英之友會舉辦捐血活動，成效均相當良好，預計至明年初，仍有其他縣市會陸續加入響應。
新聞來源為Newtalk 新頭殼