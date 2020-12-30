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新北市小英之友會　捐熱血獻愛心公益捐血

新頭殼newtalk

2020-12-30 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲新北市小英之友會捐熱血獻愛心公益捐血。（圖／新頭殼）
近日天氣寒冷、陰雨連綿，捐血人數明顯下跌，今年又受疫情影響，血液庫存量已拉起警報；為響應蔡英文總統呼籲民眾踴躍捐血，各縣市小英之友會紛紛發起捐血活動，新北市小英之友會29日也與台北捐血中心合作，在板橋區三猿廣場前舉辦「捐熱血、獻愛心」公益捐血活動。 
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包括小英之友會新北市總會長賴正時、新境界文教基金會副董事長洪耀福、立委羅致政、新北市議員戴瑋姍、國策顧問黃銘得、張秋海、及超過30位新北市小英之友會理監事、分會幹部等人均到場參與，並在眾人高呼「小英之友會、公益為社會」口號聲中為活動揭開序幕。除了許多民眾一早就排隊挽袖捐輸，多位到場的新北市小英之友會幹部也躬先表率，登上捐血車為歲末血荒貢獻一「臂」之力，並引來眾人歡呼及掌聲！ 
總會長賴正時表示，在小英總統呼籲下，全國各分會很快就動起來，新北市也舉辦捐血，新北人口最多，天氣又很好，期望在下午活動結束時，捐血量能打破之前各友會的紀錄！此外，為提升民眾捐血意願，他也以全國加油站董事長身分致贈捐血者加油券、糕點等禮品，以表感激之意。 

代表蔡總統前來的洪耀福說，感謝全國各地小英之友會在寒冬血荒之際，協助總統舉辦捐血並號召民眾參與，目前國內血庫短少約3000袋，相信在小英之友會的響應與努力之下很就能達標，「這3000袋就交由小英之友會來補滿」！ 

立委羅致政則強調，小英之友會向來是最有行動力與號召力的團體，在接獲總統指示後短短十天內，無論是活動規劃、參與單位聯繫、宣傳號召甚至禮品的都很快就準備完成，而今天超過30位幹部出席，更顯小英之友會的團結與向心；他提議，往後每年5月及冬季血荒前都例行舉辦，落實小英之友會公益服務的宗旨，他也呼籲板橋民眾在下午五時以前都踴躍來捐血，補足國內用血需求。 

台北捐血中心統計，本月 (12月)血液捐輸受天氣影響，已較過往短少3000袋，而目前血液庫存距離目標庫存量仍有極大差距，再加上預期因寒流、年節等因素而即將到來的用血高峰期，在需求增加而捐輸減少情況下，血況實在不容樂觀，因此今日活動更顯意義重大。目前包括新北、台北、新竹、彰化、台南及南投等，已有六縣市小英之友會舉辦捐血活動，成效均相當良好，預計至明年初，仍有其他縣市會陸續加入響應。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
新北小英之友會今辦捐血活動，現場熱烈。 圖：羅致政服務處提供
新北小英之友會今辦捐血活動，現場熱烈。 圖：羅致政服務處提供
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