中國信託金控再創新里程　勇奪230項國內外大獎

2020年經營環境艱鉅，中國信託金控依舊表現穩健，12月29日共獲得國內外230項大獎殊榮，其中33項為全球暨亞太區的重要獎項。旗下子公司中國信託銀行及台灣人壽保險公司表現亮眼，榮登包含IDC等國際機構頒發「亞太20大最佳銀行」、「亞太20大最佳保險公司」大獎，中國信託金控業務發展穩健、推動數位創新並持續耕耘ESG，國內外讚譽有加。

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新冠肺炎期間，中國信託銀行致力發展數位金融服務，善用創新科技改善申貸流程，承接逾28萬件勞工紓困貸款，「收件數」及「核保件數」都為臺灣承辦銀行之冠，協助客戶解決申貸不便的困擾，提供最有溫度的數位金融服務，深獲金融監督管理委員會肯定，勇奪「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」優等銀行共計6項大獎。

中國信託數位金融服務屢受肯定，憑藉信託金融、財富管理、個人信貸、支付、綠色金融及洗錢防制各層面，充分展現高度數位化、AI智能理財及營運創新等核心競爭力，在譽為金融界奧斯卡獎的第十屆「台灣傑出金融業務菁業獎」表現出色，榮獲「最佳信託金融獎」特優等6項大獎。





中國信託今年共獲得5家國外財經機構評選為年度「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）。值得一提的是，《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌除了評選「亞太區最佳抗疫銀行」臺灣銀行業第一名，中國信託銀行董事長利明献同時獲選「臺灣最佳CEO」，肯定其於疫情期間成功整合業務優勢、善用數位力打造敏捷執行力，展現企業領導人之經營力。





實踐ESG更是中國信託的永續願景，除了自2014 年起連續六年入選摩根士丹利 ESG 領導者指數（Morgan Stanley Capital International ESG Leaders Indexes）、連續四年獲選為富時社會責任指數「新興市場指數成分股」（FTSE4Good Emerging Index），今年11月所公布道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）中，中國信託金控再度同時入選「世界指數」（World Index）及「新興市場指數」（Emerging Markets Index），更是全球第一家榮獲聯合國工業發展組織（UNIDO）頒發「2020年全球能源管理領導力獎」最高榮譽「能源管理卓越獎」之金融機構。中國信託金控總經理吳一揆亦長期推動ESG責任金融，疫情期間以精確的決策穩固業務，榮獲《The Asset》（財資）雜誌高度讚譽，連續兩年獲頒「年度最佳CEO」肯定。

中國信託將持續推展核心業務且投入數位金融創新，致力成為客戶心目中最值得信賴的金融服務機構，穩健朝向「臺灣第一、亞洲領先」的目標邁進。