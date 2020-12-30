想搬出去遭媽刁難！她見「存款被領光」崩潰：還要我還錢
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 11:29:36
家家有本難念的經，近日，就有網友抱怨，由於工作關係想搬到外縣市，但媽媽卻堅持不讓她離開家裡，不僅威脅若要走就得償還大學學費、基金、牙齒矯正費等各式費用，讓她壓力大到快要崩潰，於是向廣大鄉民求救，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，今年26歲的她在家裡附近工作，因為想換工作離開家裡搬到外縣市，但媽媽卻百般刁難，說如果要搬出去，就必須償還讀大學時的學費、矯正牙齒的錢，甚至不准她停掉原本有在存的基金，因為這樣做會拖累父母。原PO指出，這些費用加起來平均每個月要攤還3萬3千元，媽媽強調月薪沒有4萬元就不可以搬出去，甚至還大罵「你不是我的孩子，我不愛你，我的孩子不會像你這樣」，最後還把原PO的郵局的存款領光，印章也扣留住，「因為這樣被我媽搞得壓力很大快崩潰了，想問大家有什麼看法或方法嗎？」許多網友也紛紛回應，「沒存款是想搬到哪裡去」、「遇到控制狂雙親真的很累」、「直接搬出去吧」、「你這情況大概也沒能力搬，可能要先投靠朋友」、「把存款領走，這是犯法的」、「要停損要快，不要等三四十歲沒能力了，就真的要一輩子被勒索」、「親子關係大概永久會有裂痕」、「不代表她可以盜領你的錢」。（編輯：許智超）