天災人禍不斷！該用哪個字形容2020年？眾狂指「這3字」

2020是很不平靜的一年，天災人禍樣樣來，不僅有新冠肺炎肆虐全球，更有許多名人突然離世，包括：NBA球星Kobe Bryant、劉真、羅霈穎與黃鴻升等人。然而，有網友就感慨地在PTT透露，2020年對他來說就是一個「累」字，他並好奇大家「會用哪一個字來形容2020年？」結果許多人都直指「這3字」。

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原PO在PTT女孩板以「一個字形容2020年」為題發文，他直言，2020年快要結束了，覺得今年自己的狀態好像不是很好，對他來說就是一個「累」字，他並請大家也來用「一個字」形容今年。

問題一出，網友紛紛用一個字表達內心看法，其中，最多人留言「悶」、「爛」、「累」這3字；另也有網友直言「恍，一切都很不真實 ，包括疫情 ，包括十幾年的好朋友做個小手術竟然併發症走了...」「扯」、「衰」、「窮」、「亂」、「毒」、「慟」。（編輯：許苡晴）