2020年終回顧／重返球后卻遇疫情 戴資穎重整旗鼓拚奧運
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-01 09:00:00
我國羽球一姊戴資穎2020年3月拿下全英公開賽桂冠重返球后，蓄勢待發迎接東京奧運，無奈新冠肺炎攪局，東奧延期一年，2021年小戴也準備重返國際賽，1月就將在泰國登場，出發前她難得吐露心聲。
羽球國際賽事因疫情停賽，小戴儘管全英賽奪冠第五次登頂，但世界第一周數被凍結，停在2020年3月23日止共148周。東京奧運也被延期至2021年7月23日至8月8日舉行。長年在國外征戰的小戴難得長時間待在台灣，留在國訓中心訓練，8月參加國訓舉辦的模擬東京奧運對抗賽，和男子選手對打，小戴受訪時坦言，無法掌握國際賽對手狀態有些心慌，但打了才知道。
考量疫情關係，小戴放棄衛冕首個復賽大站10月的丹麥賽，儘管過了一年疫情仍嚴峻，國際羽聯堅持復賽，小戴預計1月3日啟程泰國，準備連續2站亞洲公開賽及年終賽。小戴也在社群媒體上吐露心聲，「一天又過一天，即將到了出發的日子，我準備好了嗎？我不知道，但一如往常的會全力以赴，盡我所能的努力。」坦言離開安全的家園有猶豫，但「我會努力，直到最後。因為我是戴資穎，我永不放棄。」