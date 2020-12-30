台積電收盤衝525元 台股大漲215點、收14687點再創新高
記者顏真真/台北報導
2020-12-30 14:28:36
2020年封關前夕，台股今（30）日開高走高，更在台積電領軍上攻，帶動電子權值股連袂走揚，加上金融、傳產股齊揚，台股終場大漲215.65點，收在14687.70點，再創歷史新高，漲幅1.49%，成交量2617.61億元，而台積電經過多日盤整後今日也回神，終場亦收在最高點525元，也創下收盤新天價，漲幅1.94%。
雖然美股4大指數收黑，但台股今日以14485.97點、上漲13.92點開出後，隨即站上14500點，即便盤中一度在賣壓調節下，拉回平盤附近，但隨後在台積電、台塑4寶及金融股點火下，指數開始拉升，並一度衝上14695.44點，大漲223.39點，終場仍上漲了215.65點，收14687.70點，再創歷史新高。就類股表現來看，今日電子股漲1.47%，金融股收盤更漲了2.21%，半導體收盤亦漲1.82%，而傳產的油電燃氣、塑膠類股也有2%以上漲幅，倒是光電、建材營建、航運股逆勢收跌。在個股部分，權王台積電終場收在當日最高525元，亦創收盤新天價，漲幅近2%，大立光、聯發科、聯電、日月光等也都有1%以上漲幅，甚至國巨、研華及智邦幅超過2%以上，而金融股的富邦金及新光金收盤亦上漲逾3%，國泰金、中信金、玉山金、第一金、華南金、元大金、開發金及永豐金漲幅也超過2%，彰銀、上海商銀亦漲2%以上。