爭議不斷仍獲馬國十大傑青獎！黃明志發文感謝評審肯定

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四方報

報導

，大馬鬼才黃明志榮獲《2020年馬來西亞十大傑出青年獎》，由於他近期深陷官司訴訟，今年新片「你是豬」又因探討敏感議題而爭議纏身，沒想到卻仍奪下殊榮，跌破許多人的眼鏡。

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兼具創作型歌手和導演等多重身份，才華洋溢的黃明志過去曾三次入圍金曲獎，今年更以新片《你是豬》的主題曲《Happy Family》首次入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

黃明志新片《你是豬》以真實故事改編，探討馬來西亞敏感的種族問題，片中更涉及對馬國政府種族政策的批判，因此掀起不少爭議。新片雖然在馬來西亞沒有被官方禁播，但海報卻多次遭到保守人士檢舉，他先前更曾自爆自己被政府盯上「回國恐被關」。





由於今年引起不少爭議風波，因此他脫穎而出榮獲十大傑出青年獎的消息也讓眾人感到出乎意料，黃明志本人也表示相當驚訝。他在臉書上感謝評審不嫌棄他「最近惹的鳥事情」，更表示希望這項好消息能對官司有所幫助。





在IG發文中，除了感謝粉絲，他也感謝政府、警察、極端分子、黑特酸民，和每一個不喜歡他的人，稱「是你們激勵了我」，更勉勵自己：「我相信只要堅持加努力，總有一天就會被看到…繼續加油！」

《2020年馬來西亞十大傑出青年獎》於12月22日頒獎，今年因疫情改採線上直播，本屆競逐人數多達137人，創歷史新高。獎項共分文化組、經濟組、企業組、商業組等共7組，而黃明志則是文化組得獎者。黃明志接下來也將代表馬來西亞持續競爭「亞洲十大傑青獎」。