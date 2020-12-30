民法下修成年為18歲 藍綠齊喊：下個會期該討論修憲了！
記者吳承翰/台北報導
2020-12-30 14:49:31
立法院近日陸續通過《民法》、《所得稅法》、《遺產贈與法》、《人民團體法》，將其中的成年從20歲下修到18歲，是18歲公民權的配套作業。國民黨團總召、修憲委員會成員林為洲表示，立法院長游錫堃應在下個會期就召開修憲委員會，否則會趕不上2022綁地方公職人員選舉；民進黨團幹事長鄭運鵬認為，18歲公民權是朝野間最有共識，但光靠這個無法成事，屆時還需要搭配其他議案，才能增加修憲的成功率。
林為洲表示，國民黨團已經提出黨團版本，智庫9月時曾做過民調，他說「其實民調最高的不是18歲公民權，是閣揆同意權、跟總統要來國會報告，這兩個支持度都超過50%，其他不管是考監、18歲公民權，沒有一個超過50%。」林為洲解釋，從這次的萊豬行政命令就可以知道，拍板決策的總統蔡英文只要躲在總統府，讓行政院幫忙擋子彈就好，民眾已經不滿意憲政體制，讓總統有權無責，全世界只有台灣是對總統完全沒辦法的民主國家。鄭運鵬也認為修憲委員會應該下會期就要開始，但各黨團要先對內統整出他們的黨版。鄭運鵬表示，朝野共識的18歲公民權，光靠這一案一定沒辦法通過公民複決，屆時還要綁其他議題，增加民眾的投票意願，但加上其他議題，就有可能和其他政黨的核心價值衝同，這才是修憲最困難的部分，「國民黨團人數超過1/4，他們只要不出席就是杯葛，所以到時候一定要統整出一個所有人都能接受的版本，才有辦法送出立法院」。