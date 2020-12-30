最強寒流發威！全台平地最低溫7.9度落在這
記者林莞茜/綜合報導
2020-12-30 14:56:03｜2020-12-30 14:58:13
入冬以來首波寒流今（30）日來襲，全台各地氣溫明顯下降，不少遊客紛紛上山前往森林遊樂區準備賞雪，中央氣象局持續發布低溫特報，截至下午2點30分為止，北台灣平地最低溫落在新北市富貴角，僅有7.9度，桃園市楊梅、大溪與新北市五股、瑞芳等多個測站皆跌破9度。
根據中央氣象局天氣觀測溫度排行榜顯示，今日寒流迅速南下，本島最低溫出現在玉山測站，在清晨只有-1.4度，平地則是在新北市的富貴角，下午2時為7.9度。前十分低溫測站分別出現在桃園市楊梅8.5度、茶改場8.6度、農工中心8.7度、新北市五股8.7度、瑞芳8.8度、以及桃園市中央大學與大溪永福都跌破9度，來到8.9度的低溫。
此外，今日台中市、南投縣、宜蘭縣多個高山測站，最低溫都達到冰點，介於0.2度到0.4度之間。氣象局表示，明日寒流持續影響全台，各地天氣會比今天還要寒冷，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。一直要到2日以後，寒流減弱氣溫才會逐漸回升，不過受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷、日夜溫差大。