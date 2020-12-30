足球／英超多達18人確診 曼聯主帥卻反對停賽：沒益處
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-30 15:01:36
英國出現新冠肺炎變種病毒，傳染力更強，近日傳出英超俱樂部已在討論下個月先停賽2周，不過只落後榜首2分的曼聯其主教練Ole Gunnar Solskjaer持反對意見，「我看不見任何好處。」
先前曼城因多達7人確診新冠肺炎，臨時宣布與艾佛噸之戰停賽，上周調查後更確認聯盟員工和球員中多達18人確診，人人自危，據英媒《電訊報》報導，英超高層坦言休兵一段時間已是不可避免的，已考慮新年元月停賽2周，也有英超球隊教練認同。英超前一次停賽是今年3月13日開始，一直到6月18日才重啟賽季，對於可能再次停賽，曼聯主帥Solskjaer認為不必要，「停賽兩周我看不到任何益處，一停下我們何時才能重啟？」
Solskjaer表示，「我認為我們的球員在遵守防疫規則和協定上做得很不錯，作為俱樂部來說，遵守防疫規定也是現在工作的一部分。中斷賽程我看不到益處，我們都知道今年勢必很艱難，我不認為停賽對形勢有多大改變。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。