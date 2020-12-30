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足球／英超多達18人確診　曼聯主帥卻反對停賽：沒益處

記者鍾東穎/綜合報導

2020-12-30 15:01:36

曼聯球星Jesse Ellis Lingard
▲英超傳出元月恐因疫情停賽2周，曼聯主帥Ole Gunnar Solskjaer認為沒多大益處，曼聯球星Jesse Ellis Lingard因與確診者接觸隔離多日。（圖／美聯社／達志影像）
英國出現新冠肺炎變種病毒，傳染力更強，近日傳出英超俱樂部已在討論下個月先停賽2周，不過只落後榜首2分的曼聯其主教練Ole Gunnar Solskjaer持反對意見，「我看不見任何好處。」
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先前曼城因多達7人確診新冠肺炎，臨時宣布與艾佛噸之戰停賽，上周調查後更確認聯盟員工和球員中多達18人確診，人人自危，據英媒《電訊報》報導，英超高層坦言休兵一段時間已是不可避免的，已考慮新年元月停賽2周，也有英超球隊教練認同。
英超前一次停賽是今年3月13日開始，一直到6月18日才重啟賽季，對於可能再次停賽，曼聯主帥Solskjaer認為不必要，「停賽兩周我看不到任何益處，一停下我們何時才能重啟？」

Solskjaer表示，「我認為我們的球員在遵守防疫規則和協定上做得很不錯，作為俱樂部來說，遵守防疫規定也是現在工作的一部分。中斷賽程我看不到益處，我們都知道今年勢必很艱難，我不認為停賽對形勢有多大改變。」
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