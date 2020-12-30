游資豐沛商辦需求增　青埔、中路端出豪辦產品

台商回流擴產效益影響，游資豐沛熱錢流向台灣，接軌低利率時代，民間投資動能強，有助出口回穩，各界對於2021整體經濟 一致認為趨於成長穩定。尤其從產業增資擴廠、土地交易量增溫來看，依據第一太平戴維斯市場研究報告分析，2020商用 不動產交易第三季金額達到767億元，前三季突破千億元門檻，今年第三季土地交易金額維持高點，大型土地交易金額約688億元，年增率42.8%，比起去年同期新增23.7%，桃園區表現亮眼，以機場捷運行經的青埔與中路重劃區土地交易最熱，為了滿足企業總部需求，不少建商跨足商辦市場，蓋起豪辦滿足企業需求。

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專家分析，台灣經濟活動相較於疫情嚴重的歐美各國相對穩定活絡，從市場空置率看出商辦需求大增，今年第三季A級商辦空置率約3.2%，平均租金持續上漲，頂級商辦單坪租金約3328元，由於既有商辦呈現滿租狀態，許多企業擔心搶不到辦公室採預租方式，預計2023年才會有更多全新商辦啟用，除了雙北商辦市場，交通具備優勢的區域也開始出現豪辦產品。

▲青埔地理位置與便捷交通盡是優勢，重劃區內有高鐵、機場捷運與國道三線行經。（圖／資料照片）

桃園國門第一站：青埔





對大規模企業戶需求來說，青埔地理位置與便捷交通盡是優勢，位處桃園、台北與新竹正核心位置，490公頃重劃區內有高鐵、機場捷運與國道三線行經，南來北往快捷，高鐵1站板橋、2站台北車站、3站南港，等於19分鐘到台北，11分鐘抵達新竹科技園區，交通左右逢源。除了交通，國際大型商圈推升青埔房市價值，除了美式商圈華泰名品城Outlet，陸續於2020到位的有IKEA旗艦店、新光影城、橫濱八景島水族館Xpark與和逸飯店。





青埔有潛力，受到桃園豪宅建商中悦機構看好，旗下八京開發建設看準青埔完熟商圈機能，與足夠滿足台北國際型白領客需求的商務飯店，以8.3億元總價、每坪130萬元購入商業區土地，預計推出頂級商辦，另外也吸引深耕林口的亞昕國際，投入36.24億元資金，買下桃園高鐵特區旁1858.6坪土地，將規劃為國際會展中心、國際飯店、環球購物中心，儼然成為桃園最指標國際城市，驚人觀光動能磁吸龐大人潮入內，交通有優勢，在雙北高房價效應擠壓影響下，成為高端企業主首選，成為另一座商辦聚落。



▲中路特區3大公園、6座兒童公園綠覆率高，交通與生活機能強，滿足居住與就業人口需求。（圖／資料照片）

南桃園新富聚落：中路特區





桃園另一商辦一級戰區位於中路特區，腹地約104公頃，緊鄰市府特區與司法園區，交通佔有地利之便，緊鄰國道二號南桃園交流道，3~5分鐘快速串聯高鐵桃園特區與桃園機場，左接國道一號、右串國道三號，公家行政資源豐沛，3大公園、6座兒童公園綠覆率高，交通與生活機能強，滿足居住與就業人口需求。

依據市場觀察，指標建商國泰、宜誠、京澄、昭揚、京懋、合雄等都前進中路特區推案，昭揚建設則大舉推出商辦產品，興富發集團重金投入25億元買下特區內2327坪土地，以單價107萬元突破過去高價紀錄，預估將推出中大坪數產品，以符合在青埔就業的高端白領客需求。



2020房產新勢力：www.starfbs.com