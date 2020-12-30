國產新冠疫苗研發再傳捷報！高端獲准進入第二期臨床試驗

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▲高端疫苗產品研發進程。（塗／擷取自高端疫苗官網）

中央流行疫情指揮中心今日也表示，截至目前，洽購的COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為110年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。



