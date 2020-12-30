新北第一環精華區一席難求　在地客掀搶買潮

台北市中心房價高漲，對於自住客來說，期望掌握便捷的捷運交通，又不失到位生活機能，顧慮到購屋成本等三要件，退而求其次往新北第一環區域購屋。大台北人仰賴捷運而居，自從環狀線通車後，更多剛性需求、自台北市中心分散至環狀線上各區域，新北第一環沿線區域新店、板橋、中永和、三重只要一有推案，交易表現都不俗，不僅區域外客層來搶買，在地客也蠢蠢欲動。

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▲橋舊市區漢生西路上，整合了靜巷內非常難得千坪大基地，緊鄰6000坪四維公園，該路段雙捷運線交匯，1站到新板特區。（圖／資料照片）

× ▲橋舊市區漢生西路上，整合了靜巷內非常難得千坪大基地，緊鄰6000坪四維公園，該路段雙捷運線交匯，1站到新板特區。（圖／資料照片）

在地專家分析，新北第一環城市彼此之間都有一些共同特點，交通距離上與台北市僅一橋之隔，跨過橋之後，房價有落差，再者都是早開發區域，擁有繁華商圈，因此區域內多是老舊建築與社區，換屋需求高，一有供給量在地人先搶第一波，尤其緊鄰捷運站約500-700米範圍內的推案最熱門。

新店最受到在地客追捧的路段，位於捷運大坪林站商圈，這裡至少超過10年未有推案，近期唯一全新推案是由知名台信機構，整合出一塊三面臨路的450坪珍貴土地，規劃出符合在地首購與首換需求的2-4房，未公開就廣受各界詢問，創下提早開工的紀錄，熱銷關鍵除了是大坪林站久違的稀有預售案，距離台北市很近，捷運1站就到北市，在地換屋客比例最高，其餘是沿著捷運線找房子的北客。



▲今年環狀線開通後，許多北客沿著環狀線前來找房子，看好直線快速串接新店、板橋與新莊，更可以直接轉乘三重。（圖／資料照片）

× ▲今年環狀線開通後，許多北客沿著環狀線前來找房子，看好直線快速串接新店、板橋與新莊，更可以直接轉乘三重。（圖／資料照片）

板橋老建商品牌銘乾建設憑藉品牌魄力，選在板橋舊市區漢生西路上，整合了靜巷內非常難得千坪大基地，緊鄰6000坪四維公園，該路段雙捷運線交匯，位處板南線新埔站、環狀線新埔民生站之間，步行600米距離，1站到新板特區、2站到台北市，簇擁大遠百、新埔、四維與陽明商圈，有多數在地換屋家庭看好文德國小與新埔國中完整的9年教育資源，都選擇換屋。





緊鄰新店、板橋旁的中永和，開發早要取得一塊可開發素地實屬不易，今年環狀線開通後，許多北客沿著環狀線前來找房子，看好直線快速串接新店、板橋與新莊，更可以直接轉乘三重，中永和舊市區一有推案往往就熱銷，尤其員山路商圈，多線公車滿足通勤需求，該路段掌握了環狀線中原站、萬大線中和站雙捷運優勢，開車通勤族約3-5分鐘接軌中和交流道與台64線，南來北往快捷。生活機能與學區也在8-10分鐘內被滿足，散步到環球購物中心與國賓影城，離積穗國小與國中約500米，受到在地家庭青睞。

▲有九橋之都之稱的三重，捷運新盧線上的台北橋站，擁有讓人夢寐以求的水岸、公園、捷運與商圈優勢。（圖／資料照片）