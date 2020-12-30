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實價登錄2.0修法　交易揭露門牌、紅單轉讓罰百萬

記者吳承翰/綜合報導

2020-12-30 15:57:53

▲根據實價登錄揭露，台北市中正區豪宅「頂禾園」近期傳出最新交易。（圖／翻攝自Google Map）
▲實價登錄2.0修法通過，交易揭露到門牌，紅單轉讓要罰百萬。（圖／資料照）
為了遏止炒房，立法院今（30）日通過「實價登錄2.0」修法，包含《平均地權條例》、《地政士法》及《不動產經紀業管理條例》。五大重點分別為「揭露完整門牌或地號」、「預售屋全面納管並即時申報」、「增加主管機關查核權」、「屢不改正者加重處罰」以及「禁止紅單轉讓」。
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依照三讀條文，未來權利人、義務人應在買賣案件申請所有權移轉登記時，檢附申報書共同向直轄市、縣市主管機關申報登錄土地及建物成交案件實際資訊，成交案件的門牌、地號需完整揭露，並且溯及已揭露的案件，登錄資訊除涉及個資部份外，得提供查詢。

條文明定直轄市、縣市主管機關為查核申報登錄資訊，得向權利人、義務人、地政士或不動產經紀業要求查詢、取閱有關文件或提出說明，而中央主管機關為查核疑有不實之申報登錄價格資訊，也得向相關機關或金融機構查詢、取閱價格資訊有關文件，受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

目前預售屋成交資訊是由代銷業者在委託代銷契約屆滿或終止後30日內整批申報，三讀條文中也將申報時機提前到簽訂預售屋買賣契約書後30日內，且必須逐案申報。

罰責部份，三讀條文明定，違法未共同申報登錄資訊者，直轄市、縣市主管機關應令其限期申報，屆期仍未申報且買賣案件已辦竣所有權移轉登記者，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並令其限期改正，若屆期還是未改正，得按次處罰，經2次未改正者，按次處30萬元以上、100萬元以下罰鍰。若是申報登錄價格不實，同樣可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並令限期改正；屆期未改正者按次處罰。

為遏止紅單價格哄抬，三讀條文明定，銷售預售屋者使用之契約，若不符合中央主管機關公告的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，由直轄市、縣市主管機關按戶（棟）數處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另，條文規定銷售預售屋者或委託不動產經紀業代銷者，向買受人收受定金或類似名目之金額後，應以書面契據確立買賣標的物及價金等事項，並不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約之權利或其他不利於買受人之事項，且該張書面契據禁止轉售給第三人，違者可處15萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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