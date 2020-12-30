上山賞雪注意！4路段路面易結冰打滑 公路總局進行管制
記者林莞茜/綜合報導
2020-12-30 16:24:35
寒流來襲，全台各地氣溫驟降，各山區也陸續到達冰點可望降雪，公路總局憂心部分路段路面會有結冰與降冰霰可能，危及用路人行車安全，今（30）日呼籲，若非必要，避免行駛中高海拔山區道路，也將針對台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等4路線進行管制。
公路總局表示，為因應今日寒流侵襲，台7甲線宜蘭支線30k至74k（南山至梨山）路段因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰機率，預計將在下午17時到翌日7時，進行管制措施。也會視現場氣候狀況，亦不排除提前啟動或預警性封閉管制通行措施，明日則將視天候及道路狀況限掛雪鍊通行。此外，公路總局也預估，以下4路線在寒流期間，可能會有行使風險，若有行經台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等4條路線，需注意是否有路面結冰、強制管制掛雪鍊通行或預警性封閉等措施。公路總局呼籲用路人行駛前請事先作好行程規劃，低溫特報期間高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛易有故障受困風險，用路人非必要儘量避免進入山區公路，並請隨時注意收聽廣播訊息。另外在台14甲線合歡山至大禹嶺（32.7k~41.5k）及台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣（110.2k~184.5k）路段，明年1月將會進行沿線道路施工，台14甲線34k+180克難關附近邊坡施工，每日上午8時至下午5時，機動管制交通；台8線129k+400慈航橋路段邊坡施工、184k+100峽谷橋路段上邊坡施工，每日上午8時至下午5時，每逢整點放行10分鐘；台8線168k+260天祥路段明隧道施工，紅綠燈管制交通，單線雙向輪流放行（含夜間及假日），以上路段遇假日皆不施工。