薛仕凌「領便當」差點缺氧　米可白落寞分享他暖舉

8點檔《生生世世》進入另一波高潮，薛仕凌飾演的「玉樹」飽受病魔所苦，今晚將播出玉樹病逝，家人為他換上最後一套衣服後，輪流到身旁輕聲道別，薛仕凌在演戲時則是盡量憋氣，讓自己更像在死亡的狀態。林嘉俐不捨表示：「雖然和仕凌是因為拍戲才認識，但自第一場母子戲，我們的情感就很迅速連結起來，所以當拍到他要離開，情緒非常難過。」米可白也表示：「玉樹離開之後，到片場都覺得很落寞，心情有受到影響。」

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▲林嘉俐面臨劇中兒子病逝，相當不捨。（圖 / 台視）

× ▲林嘉俐面臨劇中兒子病逝，相當不捨。（圖 / 台視）

薛仕凌雙眼緊閉毫無一絲氣息，詮釋死亡傳神到位，他表示：「我盡量把氣憋住，因為大家的情緒很重，盡量不干擾其他人演出。但憋氣好累！那時候心裡一直在想，你們能不能好好講話，不要再哭了啦！憋到快腦缺氧了。」米可白表示很感謝演員間互相照顧，尤其薛仕凌，她大讚：「因為我們演夫妻要培養一些感情，他都會主動來跟我聊天分享一些事情。如果外景天色太黑，他也會守護我到廁所。也常幫我準備早餐，還有他自己現榨檸檬汁、天氣冷就是熱咖啡，真的很貼心。」

▲薛仕凌詮釋病容的姿態。（圖 / 台視）

× ▲薛仕凌詮釋病容的姿態。（圖 / 台視）

薛仕凌開拍前已拿到幾乎完整劇本，與導演討論後，刻意設計一些動作，讓外表看來體弱，但其實真正原因是生病才導致如此。他透露後期病容的姿態，靠化妝師幫了大忙。距離拍攝至今將近1年時間，薛仕凌已經可以抽離角色，好好當個觀眾一起欣賞戲劇。林嘉俐直言，面對生命的來來去去，不悲傷是不可能的，只能用時間消化，在人生中就要把握機會，對周遭人好好的道感恩、道愛、道歉，最後才能好好的道別。