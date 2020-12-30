HBL／選上青年校草被罵不要打球了 林劭安攻生涯新高
記者鍾東穎/高雄報導
2020-12-30 16:52:49｜2020-12-30 16:54:05
隨著哥哥腳步踏上籃球路的林劭安，今(30)日繳出生涯新高16分，外帶8籃板4抄截全面數據，幫助青年高中在高雄12強複賽首戰以86:70及敗相隔6年重返複賽的三重商工，不過球季開打前林劭安選上校草，被教練罵哭，「不要打球了！」
「哥哥會教我投藍。」林劭安的哥哥正是前UBA台師大隊長林劭恩，不過和射手哥哥兇悍的打球風格相去甚遠，且不擅得分，此前聯賽得分都是個位數，今天「反常」6投5中，攻下16分，連教練鄧安誠都驚訝。「他平常是被我罵最慘的。」林劭安溫和球風加上身材單薄，連鄧安誠都忍不住要他硬起來，「太溫和在場上容易被欺負。」不過林劭安很努力，「他比其他高個子願意跑，練球很認真，也很會帶動鼓勵隊友。」
林劭安也自知，「哥哥和教練都說我打球太娘，從小就這樣不知道怎麼改。」不過他今天在場上收放自如，「隊友鼓勵我，每個人都有相信我，今天沒有在怕的。」
林劭安也透露5月被選上「校草」並受訪，教練得知後罵他，「不要打球了」讓他練球練到哭，反而更認真練球，高三的他要和青年挑戰連3年挺進8強。