房市／2020年高雄房市議題　這兩區交易價量行情最受注目

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信義房屋鳳山文山店專案經理張源書分析，文山特區是鳳山屋齡相對新的區域，不過也已許久沒有大量推案，今年不動產市場熱絡，建商推案增加，在大量廣告與行銷手法加持下，使原本較為零散的看屋人潮，變得較為集中且人數較多，進而炒熱話題性。另如鳳山南側、近小港區的鳳頂重劃區，新推案也開始出現，也是帶動鳳山話題性的另一原因。另外，鳳山還有捷運黃線議題。
張源書表示，不少人參觀預售屋案場後，也會同步了解周邊中古屋的物件與行情，部分購屋族考量預售屋無法立即入住，以及新屋公設比、單價都比較高等原因，轉而投入中古屋市場，等於新屋、中古屋市場都有所帶動，且以標準型3房或4房附平面車位物件最受青睞；另外，文山特區也能吸引中高資產的醫師等族群，大坪數雙車位物件也有成交，整體而言，「市場氛圍比前兩年更好」。
三民區同樣受到讀者關注。信義房屋大昌覺民店店長邱耀弘認為，三民區是高雄市中心地帶，但因公寓產品及屋齡逾15年的中古大樓較多，房價較其他市中心區域親民，此外，外圍蛋白區房價也在漲，不少購屋族認為房價差距漸漸縮小，三民區大樓雖屋齡稍舊，但機能、地點較優，出手意願轉強，應是讓當地房市動態格外受到矚目的原因。