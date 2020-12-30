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特企／台灣大時空訊息活動　全民許願開啟能所不能

本報訊

2020-12-30 18:14:31

▲台灣大哥大啟動「時空訊息 Open Possible」活動（圖／資料照片）
▲台灣大哥大啟動「時空訊息 Open Possible」活動（圖／資料照片）

2020年被《時代雜誌》評為史上最糟的一年，很多人有很多話想對家人或朋友傾訴，或者是許下心願給未來的自己，作為砥礪。台灣大哥大2015年推出「時空訊息」活動，當年逾12萬人下載參加，封存心願傳向未來，獲得相當大的迴響。而2020年的今天，陸續寄出的時空訊息，也有不少網友在各大社群平台分享感動。台灣大哥大相信科技可以讓未來open possible能所不能，因此在這揮別2020的年末，再度開啟最有溫度的科技-「時空訊息 Open Possible」活動。

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從12月21到12月31日，為期11天，不限台灣大用戶，全民都能免費上傳想對自己、家人或朋友說的話，在5年後準時寄出。用行動科技邀請全民共同展望未來，打開無限可能。

新冠肺炎疫情仍持續嚴峻，令人感到不安，台灣大作為年末許願的首選品牌，開啟「時空訊息Open Possible」活動，用暖心科技，提供正向能量。「時空訊息 Open Possible」活動號召全民參加，每人可上傳10則文字、照片、音檔或影片訊息，並於5年後於指定時間發送給指定收件人，台灣大為你封存此刻訊息，並且準時發出，大家把握機會，把想說的話、想許的願望，用這個平台為未來的你「Open Possible 能所不能」。


 

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