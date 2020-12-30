嘉市跨年夜防疫　採總量管制

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文化局表示，嘉義市跨年防疫規定如下：
1.室內室外全程佩戴口罩；
2.禁止在會場內飲食(補充水分除外)；體育場外攤位不販售飲食。
3.參與民眾請攜帶手機並且開機；
4.實施實聯制(網路預填、現場登記)，紅外線量測體溫；乾洗手與消毒。
5.採取總量管制，會場內總容留3萬人次(往年參加本市跨年為7萬人次)
6.請民眾依照進場出場動線，統一由體育場正門進入、正北門與北側門為出口；進入就需實聯登錄；單一動線落實防疫。
7.市府也將加強公共空間（廁所）消毒頻率增加。
8.居家隔離/居家檢疫/自主健康管理者，發燒/呼吸道異常/腹瀉/嗅味覺異常者不得參加跨年活動。
9.另呼籲民眾，氣象局發布低溫特報，31日恐有10度以下低溫，請民眾務必做好防疫與保暖工作。
10.本府將密切注意疫情狀況，隨時滾動檢討。
市府呼籲，請把握時間上網預填實聯制資料降低入場等候時間，完成登錄者，請記得截圖出示給工作人員確認，以快速進入會場。
迎接2021全嘉藝起來晚會活動轉播資訊：
●21:00 現場轉播-民視第一台 (151頻道)。
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●19:00 勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書
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