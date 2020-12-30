嘉市跨年夜防疫　採總量管制

迎接2021全嘉藝起來跨年晚會12月31日於嘉義市立體育場舉辦，31日當天下午16時進行周邊交通管制、晚間17點30開放民眾進場，市府呼籲，敬請民眾配合做好防疫工作，務必戴好口罩、落實實聯制，活動現場也將採取總量管制最高容留3萬人次。

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嘉義市政府文化局表示，2021全嘉藝起來跨年晚會照常舉辦，依據中央疫情指揮中心COVID-19疫情警戒標準及因應事項之集會活動管制，目前台灣仍處於第一階段「出現境外移入導致之零星社區感染病例」，嘉義市政府評估後續辦跨年晚會，並制定防疫應變計畫。呼籲市民朋友參與跨年務必落實防疫，市府也將密切注意疫情狀況，隨時滾動檢討。

文化局表示，嘉義市跨年防疫規定如下：

1.室內室外全程佩戴口罩；

2.禁止在會場內飲食(補充水分除外)；體育場外攤位不販售飲食。

3.參與民眾請攜帶手機並且開機；

4.實施實聯制(網路預填、現場登記)，紅外線量測體溫；乾洗手與消毒。

5.採取總量管制，會場內總容留3萬人次(往年參加本市跨年為7萬人次)

6.請民眾依照進場出場動線，統一由體育場正門進入、正北門與北側門為出口；進入就需實聯登錄；單一動線落實防疫。

7.市府也將加強公共空間（廁所）消毒頻率增加。

8.居家隔離/居家檢疫/自主健康管理者，發燒/呼吸道異常/腹瀉/嗅味覺異常者不得參加跨年活動。

9.另呼籲民眾，氣象局發布低溫特報，31日恐有10度以下低溫，請民眾務必做好防疫與保暖工作。

10.本府將密切注意疫情狀況，隨時滾動檢討。

市府呼籲，請把握時間上網預填實聯制資料降低入場等候時間，完成登錄者，請記得截圖出示給工作人員確認，以快速進入會場。

迎接2021全嘉藝起來晚會活動轉播資訊：

●21:00 現場轉播-民視第一台 (151頻道)。

●19:00 YouTube頻道全程直播

●19:00 勇媽阿惠 - 黃敏惠臉書

●19:00 迎接2021全嘉藝起來跨年晚會facebook粉絲專頁