少女時代潤娥出入警局 影帝變記者「一指神功」打快訊
記者陳雅蘭/綜合報導
2020-12-30 21:00:00
韓劇《Hush沉默警報》由影帝黃晸玟跟「少女時代」潤娥攜手主演，2人劇中飾演資深、菜鳥記者，談到拍戲難處，潤娥先到警局觀摩，黃晸玟表示對電腦一竅不通，無法跟記者一樣打快訊新聞，「一指神功」笑翻潤娥。貴為女天團成員的潤娥，一直以來都是受訪者身分，若能當上娛樂記者，表示想要採訪黃晸玟，邀訪卻立刻被影帝拒絕。
潤娥很謝前輩黃晸玟，陪她煩惱該如何詮釋角色，她為了更貼近角色，開拍前特地拜訪警察局跟報社觀摩記者日常，跟記者們互動交流，「我一直都是受訪的一方，這次要扮演採訪別人的角色，又是一種不同的感受」。被問及要是能以娛樂記者身分採訪藝人的話，會想訪問誰？潤娥回答：「有機會的話，我想採訪黃晸玟前輩，我很好奇如果是以記者身分認識他的話，會是什麼感覺。」黃晸玟認為，要採訪的話當然要訪見不到面的人，他舉例李舜臣將軍，此話卻被潤娥吐槽「人家是問藝人耶！」黃晸玟笑回：「李舜臣將軍也是名人啊！他比我們更有名耶！」
出道26年的黃晸玟至今挑戰過各種角色，這次他在《Hush》裡飾演資深記者，談起拍攝時的難處，他說：「記者通常都很熟悉電腦，採訪時都是邊聽邊打，結束後立刻發出去，但我做不到，我只會用一指神功打字法慢慢敲。」讓一旁的潤娥不禁大笑，還爆料黃晸玟平時對社群軟體也是一竅不通。《Hush沉默警報》，每周五、六晚間10點於愛奇藝國際站播出。