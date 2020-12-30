寒流續發威！明降雪機會增 氣象局曝最冷時間點
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-30 19:52:54｜2020-12-30 19:56:38
入冬最強寒流今（30）日起迅速南下，全台各地氣溫驟降，中央氣象局預估，今天晚上到明天清晨，是這波冷空氣最強的時候，中部以北、東北部與東部最低溫只有6到8度，東南部地區也只有9到10度。北部1000公尺到2000公尺的山區，若水氣足夠、溫度夠低，下雪的機率也會提高。
天氣預報員林定宜指出，今日因爲北方寒流南下關係，全台各地溫度由北而南驟降，預估今天晚上到明天清晨是這波冷空氣最強的，而明日全天受到寒流籠罩，仍是相當寒冷，尤其是北台灣與東台灣地區，天氣基本上都不會超過10度，最低只有6到8度，沿海與空曠地區也會更低一些；中南部則是維持多雲到晴的天氣型態，最低溫大致上只有9到10度。林定宜說明，明天在北部地區1000到2000公尺的地方，若水氣足夠，溫度也夠低的話，在相互配合的狀況下會有下雪的機率。而這波寒流，預計會在1月2日的時候逐漸減弱，屆時溫度也會逐漸回升，但仍要注意日夜的溫差會比較大。
林定宜最後提醒民眾，明天的水氣會比今天少，沿海要注意強陣風與長浪，跨年夜也要特別注意保暖措施、嚴防寒害。寒流來襲全台急凍，今日也傳出多起疑似天冷猝死、心血管疾病救護案例增加事件，根據台北市警消統計資料顯示，今天就有5起家屬放棄急救案件，其中1人年約56歲，4人約80餘歲，似乎都與氣溫驟降有關。另外，基隆、新北、桃園、彰化、台東都傳出各有1例因天冷送醫不治事件。