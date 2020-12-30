HBL／球給雙槍！光復首勝能仁贏22分 陳定杰：不該慶祝
記者鍾東穎/高雄報導
2020-12-30 20:53:44
光復高中今(30)日12強首戰靠著「雙槍」陳將双、莊朝勝瘋砍59分，終場以84:62擊敗尋求3連霸的能仁家商，如願解鎖校史對戰首勝，光復教頭陳定杰開心歸開心，仍提醒「現在還不是慶祝的時候。」
陳定杰透露開賽3分鐘球員還很緊張，「只不過是一場球賽」要他們享受比賽，結果次節光復打出19:9，上半場打完拉開11分領先，即便能仁主將史魯齊首度歸隊，但球傳不到他手上，讓手感發燙的光復雙槍帶走比賽。「現在還不是慶祝的時候。」陳定杰賽後提醒子弟兵不要開心過頭，「之前連3年12強，下一個目標是連3年8強，每一年都有要解鎖的目標和使命，告訴他們要創造自己的歷史，互相幫助、團結才會贏球。」
「之前是人人有球打、現在人人拚防守。」陳定杰表示每年球員風格不同，球隊風格也會跟著變化，之前有喬楚瑜、余維豪，今年給「雙槍」無限開火權，莊朝勝此役砍進6顆三分球，攻下生涯新高32分，陳將双則挹注次高27分8籃板7助攻5抄截。
陳定杰認為，陳將双和莊朝勝是完成品，「用提點的方式去面對他們」，要陳將双不用壓抑自己，回台灣打球就是享受舞台，「他的單打能力在台灣少有，不用跟著無球(戰術)打，增加體力負擔。」 給雙槍無限開火權。