歐中投資協定達成　歐盟：捍衛戰略自主性重要一步

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歐盟一位不具名的官員會後說明，這項協定是歐中關係重要里程碑，除將重新平衡歐中貿易和投資關係，協定中更包含了包括氣候、環境和勞工標準等永續發展的重要規定。
這位官員指出，這是歐盟捍衛利益和價值觀，並向全球戰略自主性邁出的重要一步。
官員說，後續雙方將推進協定生效，並強調其中關於中國承諾致力符合國際勞工組織（ILO）勞動標準以及投資保護機制的進展是關鍵。
此外，歐中將在共同關心的其他主題上加強合作；同時將繼續針對人權等重要議題進行對話。歐盟將在2022年全面評估中歐關係的整體發展。
在今天完成談判後，歐中接下來尚需時間確定協定最終內容，且協定需送歐洲議會表決同意。這位官員並未回答協定可能多久簽署。但一般評估，若明年下半年疫情和緩，歐盟可能邀請習近平訪歐，屆時可能會進行簽署。
此外，根據歐洲理事會說明，今天會議參與者另特別感謝梅克爾在擔任輪值主席國期間發揮積極作用，支持歐盟與中國的談判。
歐洲理事會指出，這項協定具有重要的經濟意義，中國致力為歐盟投資者提供前所未有的市場准入，禁止強迫技術轉讓和其他扭曲行為，並增加補貼透明度，大幅改善歐盟投資者的競爭環境。歐盟企業在中國競爭時將能獲得更公平待遇。（編輯：馮昭）1091230