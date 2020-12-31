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正妹護理師「上空黑絲照」解鎖　網亢奮：身體熱了

娛樂中心／綜合報導

2020-12-31 10:55:57

▲謝侑芯分享福利照。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯分享福利照。（圖／謝侑芯IG）
網美謝侑芯曾就讀中臺科技大學護理系，擔任過護理師，因甜美臉蛋及32E、23、35魔鬼體態，受邀上節目示範CPR爆紅，有「護理女神」封號，目前則從事直播及外拍工作。不吝分享好身材的她，IG照片遊走尺度邊緣，日前釋出2張「上空黑絲照」，讓一票老司機原地暴動。
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▲謝侑芯外型亮眼，除接模特兒工作也是直播主。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯外型亮眼，除接模特兒工作也是直播主。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯外型亮眼，除接模特兒工作也是直播主。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯外型亮眼，除接外拍工作也是直播主。（圖／謝侑芯IG）
謝侑芯在照片中上身全裸，私密2點用波浪捲髮及手臂巧妙遮掩，下身套上小內褲、黑色蕾絲褲襪，足蹬細跟高跟鞋，以蹲姿展現S型身線，大方激露嫩白柳腰、蜜桃翹臀及大腿根部，加上白裡透紅的牛奶色肌膚，香豔又性感。
「你們瘋狂敲碗的絲襪，想看更多就讚起來！」謝侑芯在配文寫道。網友欣賞完辣照後，亢奮表示：「想看更多」、「誘惑迷人的美體」、「腳線美」、「也太香」、「看妳穿這麼少好冷，但我的身體卻熱了！」（編輯：楊穎軒）
▲謝侑芯上傳「黑絲」福利。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯上傳「黑絲」福利。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯上傳「黑絲」福利。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯大膽上空。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯身材姣好。（圖／謝侑芯IG）
▲謝侑芯身材姣好。（圖／謝侑芯IG）
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