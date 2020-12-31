觀光、建設挑戰多！交通部盤點2020年四大施政主軸績效

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交通部表示，「人本」是不變的主軸，「安全」是最高的目標，今年首辦交通安全週，並規劃每年9月第3週為交通安全週，研提七大改善措施，優先從「路口安全」著手強化交通事故防制。此外，為強化全國橋梁安全管理，南方澳大橋重建工程已於7月16日開工，並以111年10月完成重建工程為目標，另核定 15 億元協助地方橋梁加速改善，目前已完成檢測 35 座、改建 12座橋梁。
效率方面，南迴鐵路電氣化工程已於12月20日通車，交通部在「西部高鐵、東部快鐵」架構下，積極推動高鐵延伸屏東、高鐵延伸宜蘭，宜花東快鐵化、南迴雙軌快鐵化等4項鐵路提速計畫，以及基隆捷運與台鐵海線雙軌化等2項容量擴充計畫；台9線南迴公路拓寬改善後續計畫、台9線蘇花公路山區路段改善計畫與西濱快速公路後續建設計畫都已完工通車，提升環島公路往服務水準；綠色方面，交通部則是努力推動綠色運輸，後續將致力打造電動大客車國家隊，偏鄉交通也透過幸福巴士，推動99個鄉鎮區共242條路線。同時還秉持以旅客至上的創新治理，讓Uber落地納管，提供民眾更多元的計程車服務。
自疫情發生以來，交通部超前部署推出觀光業紓困方案，積極協助穩定就業，減緩疫情對於觀光產業的衝擊。目前台灣防疫有成，相較世界各國成為相對安全的旅遊目的地，為掌握此產業轉型的契機，並持續維持國旅市場溫度，109年已推出安心旅遊、冬季平日團遊，110年接續推出春節疏運孝親專案、提振國旅主題旅遊加值計畫等政策，做為疫後衝刺國際市場之基礎，全方面提升國旅、觀光的品質。