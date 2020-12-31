無痛做善事！王道銀推新公益認同卡　首創影響力存款助人

自2018年起打造公益認同卡平台的王道銀行，透過回饋金捐款的方式，讓民眾日常刷卡也能即時行善，認同卡累計至今刷卡金額達6億元，已捐出新台幣120萬元給公益團體。2020年歲末之際，王道銀行再攜手勵馨基金會、伊甸基金會及天使心家族基金會，發行3張全新公益認同卡，同時推出「影響力專案」，提供1年期年利率0.83%的專案定儲，讓存戶的存款專款專用借貸給經濟弱勢族群。王道銀行號召消費者透過公益認同卡及影響力存款，發揮善的影響力。

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王道銀行董事長駱怡君表示，「王道」兩個字的精神就是「利他圓己」，過去多年來王道銀行一直以永續經營為目標，努力深耕企業社會責任，成為台灣第一家獲得國際B型企業認證的金融業者，也一直在思考企業在追求獲利、為股東賺得合理報酬之餘，如何在根本的商業模式盡到企業社會責任，讓企業社會責任不再只是行有餘力再去做的一件好事，而是與商業模式、DNA綁在一起的事情，這也是B型企業所提倡的「用商業的力量做好事」。

因此，王道銀行自2018年起打造公益認同卡平台，首先推出關懷流浪動物的「浪浪認同卡」及倡議性別平權的「彩虹認同卡」，2019年再推出提倡均等教育機會的「均一教育認同卡」及支持憨兒發展的「喜憨兒認同卡」。2020年，王道銀行持續擴展認同卡平台，擴大推出關懷受暴婦幼的「勵馨認同卡」、幫助身心障礙者及長者的「伊甸認同卡」及支持愛奇兒照顧者的「天使心家族認同卡」。





其中「勵馨認同卡」的勵馨基金會宗旨為提倡終止性別暴力，幫助受暴及弱勢婦幼改變生命，認同卡共有4款卡面，包含由兒童性別教育繪本《蝴蝶朵朵》繪者陳潔皓及徐思寧所設計的2款卡面，分別以天空中的鯨魚展現從黑暗中尋找光明的意象，以及擁有天使翅膀的小女孩展現堅定光芒與力量；另外2款卡面則採用勵馨基金會原創插畫，分別傳遞張開雙手擁抱生命美好，以及用愛守護受暴婦幼的概念。





「伊甸認同卡」的伊甸基金會針對身心障礙者及長者，提供居家型或社區整合型的長照服務，認同卡共3款卡面，1款由插畫家Lobster所設計，以懶散兔與啾先生手捧愛心傳遞每個人的熱情，另外2款則採用伊甸基金會身障者所繪的原創插畫，以象徵人們行走在沒有障礙且自在的伊甸園與愛心圖像為設計理念。





「天使心家族認同卡」的天使心家族基金會主要理念為扶持和關懷愛奇兒（身心障礙者）的家庭，認同卡卡面以手勾手象徵互相扶持的力量，期給予愛奇兒家庭專業的支持與關懷。





王道銀行表示，只要消費者持任一公益認同卡刷卡消費，除可享2021年底前國內外不限通路且無上限的0.8%現金回饋之外，王道銀行還將提撥每筆消費金額0.2%的回饋金，捐贈予該卡所屬的公益團體，讓消費者透過日常刷卡就能即時行善，幫助公益團體獲得長期穩定的資金，進而協助公益團體照顧更多需要幫助的人。





駱怡君強調，透過這個機制，消費者僅需透過日常刷卡，就能無痛、即時地行善，幫助公益團體獲得長期穩定的資金，進而協助公益團體照顧更多需要幫助的人，創造三方共贏的消費模式，賦予消費行為更多動人的意義。





根據王道銀行統計，公益認同卡占該行發卡量的1成，而且動卡率較一般卡高2-10%， 40歲以下的年輕客戶占82%，較全行平均高出5%，且女性持卡人占了57%，也較一般卡高出6-7%，持卡人星座則以由獅子、天蠍及處女座包辦前3名。此外，認同卡卡友也較一般卡友更支持綠色消費，針對綠色消費店家與產品的金額是一般卡友的2倍多。





除了推出3張公益認同卡，讓消費者可簡單的透過消費做公益之外，王道銀行長期致力於結合金融本業與公益，期能發揮金融中介者的角色，為社會上資源較匱乏的族群提供金融服務，日前還推出「影響力專案」，讓消費者的存款用於幫助經濟弱勢族群。駱怡君說，影響力專案將存款的用途選擇權交回給消費者，除提供1年期年利率0.83%的專案定儲，亦以專款專用方式處理，提供經濟弱勢貸款之用，不僅低利率更享免手續費，讓一樣的存款，發揮不一樣的影響力。