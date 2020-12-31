NBA／公鹿怎麼了？昨破紀錄今字母哥「大三元」仍輸熱火
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-31 11:26:09
公鹿昨天12人、瘋砍29顆三分球雙雙改寫聯盟單場最多紀錄，今(31)日再戰熱火，首節命中率僅23.8%、失誤多達10次，表現判若兩隊，儘管當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo繳出本季首次「大三元」，公鹿仍以108:119吞敗。
公鹿本季開季表現大起大落，次戰以39分之差血洗勇士，第三戰作客紐約卻意外爆冷輸給尼克20分，同樣情節本周「背靠背」出戰熱火再度上演，昨天下起三分雨以144:97澆滅熱火，今天在同個場地卻失常。公鹿團隊首節22投僅5中，命中率只有23.8%，其中三分球12投3中，完全不像昨天那支破紀錄球隊，第一節打完公鹿以19:25落後，儘管次節終於回神，攻下一波37:26逆轉戰局，無奈第四節又熄火，全場命中率不到4成，三分球41投16中，關鍵罰球少了熱火整整16次成勝負分水嶺。
昨天全隊只有他投不進三分球的Antetokounmpo，今天三分球6投2中 ，繳出26分13籃板10助攻，本季首度、生涯第19次「大三元」，其餘得分都未達20分。而熱火當家球星Jimmy Butler因傷持續缺陣，替補的Goran Dragic攻下最高26分，先發中鋒Bam Adebayo挹注22分8籃板10助攻。