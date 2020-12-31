NBA／KD表現火燙卻贏得驚險 主帥納許：需要喝一杯
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-31 12:44:18
因傷超過1年半才正式重返賽場的籃網球星Kevin Durant開季表現驚人，4場比賽場均28分、命中率高達52%，美國媒體直呼，「他像是未離開過」，不過今(31)日籃網贏得驚險，讓主帥Steve Nash嘆說，「需要喝啤酒冷靜一下。」
籃網今天迎戰賽前3連勝的老鷹，雙方一路糾纏到第四節尾聲，最後32.5秒Kyrie Irving先是後仰跳投，接著Durant切入灌籃拉開4分領先，儘管老鷹回敬一顆三分球，但Durant把握對手犯規戰術4罰穩穩投進，籃網終場以145:141險勝。Durant和 Irving不愧為籃網當家球星，第四節各自拿下15及14分，前者全場攻下33分11籃板8助攻，後者挹注25分6籃板，籃網團隊命中率高達54%。
據美國媒體statmuse統計，Durant本季目前出戰4場，場均可得28分6籃板5助攻，命中率達52%、三分球更高有58%、罰球也有88%，直呼，「他像是從未離開過。」
Nash賽後表示此役相當艱難，防守端並沒有做到想要做的，「我絕對需要喝一杯啤酒冷靜一下。」籃網此役讓老鷹少主Trae Young、John Collins予取予求各拿30分。
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