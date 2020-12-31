台灣沒封城為何不能跨年？眾神解「盲點」 風向一秒逆轉
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 12:22:52
跨年是台灣人每年相當期待的盛會，不過礙於昨（30）日台灣出現首例英國變種病毒確診，許多縣市陸續宣布跨年晚會改為線上直播，但唯獨台北市宣布照常舉辦，消息一出卻引發各界撻伐。對此，就有網友討論「台灣沒有封城，為何不能辦跨年？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「不太懂現在的狀況，一堆縣市陸續宣布停辦跨年改直播，有人說幾萬人擠在一起很危險，奇怪了！台灣現在不都是正常生活嗎？上班上課、連假還有報復性出遊，請問有發生大規模本土案例嗎？」「衛福部也沒有禁止跨年停辦啊，為何台北市喊說要辦就被罵，台北捷運每天都有近兩百萬人搭乘，請問有本土疫情嗎？你不辦跨年，但101煙火照放，你也不能阻止民眾出門阿，到底在想什麼啦」。貼文一出，網友紛紛回應「還是柯文哲務實＝＝」、「對啊反對的點在哪，不辦的話，會去跨年的也同樣去夜店KTV啊，還在室內勒」、「我也是納悶+1罵的人心態不知道想啥」、「跨年晚會戶外全戴口罩，夜店其他地方都室內，一堆人不戴，結案」、「每次事情風向都會往反方向倒，很多人跟風罵完又站回另一邊，支持舉辦」。（編輯：張嘉哲）