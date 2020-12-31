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「北市逆風跨年」醫大生力挺！舉1縣市打臉：全鞭一輪啊

編輯中心/綜合報導

2020-12-31 13:44:04

▲日前從英國返台班機中，一名發燒確診的少年，經過檢驗後證實為「英國變種病毒」，為我國首例，而對於即將舉辦的各地跨年活動，前民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文。（示意圖／取自unsplash）
▲一名醫大生出面力挺北市府照常跨年，並提出「一縣市」為例打臉。（示意圖／取自unsplash）
因應新冠肺炎疫情升溫，台灣各縣市相繼宣布跨年活動取消或改採線上直播，而台北市則「逆風」宣布照常舉辦，但將總量管制人數降為4萬人，並採取實名制進場，消息一出立刻引發民眾兩極看法。對此，有網友在《Dcard》分享相關新聞，一名醫大生出面力挺北市府的做法，並提出「一縣市」為例打臉。
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對於照辦跨年的決定，台北市長柯文哲表示，是以理性務實的態度，做最嚴謹的準備，坦承自己壓力很大，但也強調「不要被不合科學的恐懼打敗」，因為跨年活動取消對做生意的升斗小民影響很大，防疫同時要兼顧經濟活動，將疫情對社會的影響降到最低。
▲一名醫大生出面力挺北市府照常跨年，並提出「一縣市」為例打臉。（圖／台北市政府提供）
▲一名醫大生出面力挺北市府照常跨年，並提出「一縣市」為例打臉。（示意圖／台北市政府提供）
一名醫大的學生針對相關貼文回應，前陣子各縣市都有舉辦一堆跨年前夕的活動，也吸引了一堆遊客參觀，「像是高雄的光雕秀我就去了，真的蠻屌的，人潮也很多」，他不禁疑惑地說「啊奇怪，兩三天前人擠人，跟今天人擠人，原來就會『突然』出現防疫破口喔？那幾天前辦活動的縣市，是不是全部都要抓出來鞭一輪啊？」也有網友附和「到底為何不辦，真的不懂中央，也沒說不能辦，一例英國確診就停辦，到底是什麼概念？下飛機就隔離了，到底為何要停？」

該則回應也隨即被頂上留言前三名，引發網友熱烈討論，紛紛回應「大家真的不用過度恐慌啦，不要亂鞭，選擇自己認同的行程就好了」、「厲害了我大台北」、「台北停辦真的沒意義，除非101不放煙火，不然就算沒有演唱會還是一樣會擠爆」、「漂亮，阿北讚」；但也有許多網友不支持北市府的做法，「防疫破口，準備好好負責以後的病例」、「這麼冷我還是在家看電視好了」、「非常時期沒必要冒險，不論是新冠病毒還是流感我都不想要」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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