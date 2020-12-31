新年新氣象！12星座1月運勢搶先看　這位小心「大破財」

明（1）天就是新年第一天了，跨年之夜，你想好要去哪裡浪了嗎？而明天開始，12星座的運勢又將如何呢？知名命理老師艾菲爾今日就公布，2021年1月12星座的「運勢吉凶」，其中，「牡羊座」的朋友，1月恐有破財危機，因為你很容易花錢如流水。

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艾菲爾老師指出，明年1月，火星進入金牛座，這使我們在錢財花費上變得容易衝動，很常一回神就把錢花下去、卡刷下去了；部分星座還可能抵擋不住慾望的誘惑，在出軌邊緣試探。 水星與金星則在1月8日分別進入水瓶座、摩羯座，前者讓我們有非常強烈的好奇心，溝通、分析能力也變好，但此時在商業交易上要注意三心二意的現象，與客戶合作更要留意，提防客戶突然變掛；後者的金星入摩羯則讓我們的愛情變得比較務實，沒那麼風花雪月了，甚至有星座這個月滿腦子只有事業，都把愛情丟一旁了。

另外，艾菲爾也表示，1月底即將迎來新年第一重砲，水星1月30日將開始在水瓶座逆行，直到2月21日才恢復順行。水瓶對水星而言是較優勢的位置，此時相較負面影響，水星逆行於水瓶反而能帶給我們修補問題的機會。

牡羊座

牡羊這個月要注意破財狀況了，因為你很容易花錢如流水。代表衝動、災厄的“火星”進入你的財帛宮，本月你真的控制不了自己想花錢的那雙手，看到各種新年特價都是買買買，錢不夠了就改刷信用卡，若再不克制，小心下個月只能啃饅頭度日喔！另外，本月也要小心金錢糾紛，與人有財務上的往來時一定要多加留意，避免捲入不必要的意外。

金牛座

象徵野心、行動、衝動的凶星「火星」進入命宮，金牛在開年第一個月是衝勁十足，很想在工作、愛情上大顯身手。本月你變得特別有效率，不管做什麼都會馬上完成；但你也要提醒自己，不要讓衝動綁架了你，過於急躁小心把事情搞砸了。本月很適合多去戶外走走踏踏，消耗你過於旺盛的精力，放假時請不要一個人悶在家，快約家人、朋友一起出遊吧！

雙子座

新年第一個月，守護星「水星」進入你的命宮，你最適合出外旅行了，有可能會在旅途中遇見貴人或真愛。工作上也有出差外派的機會，好好把握，你藉此升官加薪的機會非常高。但也要提醒，有任何的旅遊計劃請盡量在1月底前進行，因為1月30日守護星「水星」就要開始逆行了，若到時才出門旅行，請一定要小心貴重物品遺失、錢財被偷等的情況，要多加留意喔！

巨蟹座

本月巨蟹的愛情將迎來好消息，掌管愛情的吉星「金星」進入你的夫妻宮，單身者有可能會邂逅一位顧家的好女人、好男人，他的成熟體貼令你神魂顛倒，而你身上一些愛撒嬌的小女人、小奶狗特質，也深深吸引著對方，很快就能展開天雷勾動地火的愛情。有伴者感情更加順遂甜蜜，新的一年，你們都非常珍惜仍然陪伴在身邊的彼此，感情有更加昇華的趨勢喔！本月就是巨蟹有情人終成眷屬的最佳時刻。

▲12星座「1月運勢吉凶」搶先看，牡羊座小心破財危機。（示意圖／取自pixabay）

獅子座

本月獅子的運勢算是平靜無波，沒有吉星進入命宮，但也沒有受到凶星直接的干擾，算是沒有大好運，但也不會遭到哪去了，有時大起大落的生活久了，來個平淡蟄伏的日子做為調劑，感覺也算是不錯！不過，老師也要提前提醒你，月底的水逆將發生在你的夫妻宮，你與伴侶很容易因為溝通不良而起爭執，影響到兩人發展，甚至連合作夥伴都會發生此狀況，提醒水逆時期說話三思而後行，別一時衝動而出口傷人了。

處女座

處女在1月戀愛有好兆頭！象徵愛情的吉星「金星」進入你的愛情宮，本月你的愛情是浪漫且激情四射的，單身者會遇到一個顏值極高、又熱情如火的對象，你們關係進展得飛快，若是感情良好，也許過年就帶他回家見家長也不無可能。有伴者，感情彷彿回到初戀般甜蜜悸動，且這個月你的子女運特別旺盛，想懷孕的處女請多把握！事業方面，到了月底要多加留意，水逆發生在你的工作宮，若有重大企劃、文件請多備份。

天秤座

2021開年第一個月份，你的工作事業運勢非常旺，三顆星落在你的遷移宮，讓你在農曆年前想換工作的情緒似乎越來越強烈，你心裡盤算著要遞出辭呈，雖然你的態度堅定，但是面對同事與領導的人情壓力，還是讓你覺得依依不捨。猶豫在跳槽、換工作或穩定之間，又要讓你傷透腦筋了。關於愛情，若你有喜歡的對象就要主動追求，不要猶豫，因為對方也是個害羞的人。

天蠍座

2021開年第一個月份，你正試圖在生活與工作中找尋新的平衡點，學習花更多時間與自己獨處，你會發現當自己思慮清晰後，所有的煩惱也將跟著消失。放假時想去做美容、護膚、購物，總之，你會願意花錢投資自己，覺得花錢讓自己開心是一件很美好的事。關於愛情，脾氣暴的火星在你的婚姻宮，無論是單身或是身邊有伴侶者，一定不要逞一時口快，多為彼此著想。

▲12星座「1月運勢吉凶」搶先看，牡羊座小心破財危機。（示意圖／取自pixabay）

射手座

2021開年第一個月份，你的玩心比較重，根本就是想把跨年的歡樂情緒一直帶到農曆新年，但是這樣過分貪玩的結果就是工作常常出紕漏，讓你被上司叮得滿頭包，跟你同組的工作夥伴被你拖累，抱怨連連。在這樣漫不經心下去，小心農曆新年前丟了飯碗喔。關於愛情，無論是正處在熱戀期，或是進入穩定期，都建議安排二度蜜月，能讓彼此的心更為靠近。

摩羯座

2021開年第一個月份，金星入命宮，你將迎來一段美好的戀愛時光，等待對方求復合、想要求婚告白、想拜見雙方父母的，本月份都是最佳時間點，所以在這種有利愛情的時候，千萬別做出讓雙方起爭執或是冷戰的事情。你值得多花點錢去做剪個頭髮、換個新造型、改變房間擺設與顏色，或買件衣服讓自己漂漂亮亮。這樣你整個人都會保持在非常愉快的氣氛中度過1月。

水瓶座

2021開年第一個月份，吉星入命宮，對你而言是一個嶄新時刻的開始，全然的新能量，各種好運都紛紛向你敲門，特別不要拒絕任何能夠外出的機會，這類的人生視野開拓，將對你2021上半年的運勢提升大有幫助。關於愛情，過去的舊回憶、舊感情，或是還在等待對方訊息的情況，都請以這個月底，設定為截止日，如果繼續無止境的虛耗下去，你耽誤的是自己新的幸福機會。

雙魚座

2021開年第一個月份，是適合求財的時刻，你會特別對於投資賺錢有極高的興趣與行動力，開始想要關注股市、匯市等金融局面以及走勢，有三顆星在你的財帛宮加持，讓你金錢雷達特別敏銳。關於感情，談婚論嫁也進入最關鍵時期，能在年初把婚事定下來的人，就別拖延，因為佳期將近，必有喜事臨門。近期煩心的事，就是你的飲食與健康，天冷筋骨容易僵硬酸痛，別讓脖子受寒。（編輯：許苡晴）

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