結縭50載　銀髮情牽再步浪漫紅毯

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這場圓夢計畫緣起於陽明日照中心的坤山伯和月娥嬤（賴坤山、賴蔡月娥伉儷）鶼鰈情深、橫跨半世紀的相互扶持，當年兩人家境都不好，連結婚費用都是親朋好友東湊西借來的，舉行婚禮是他們夢寐以求的事情，日照中心人員想幫助他們留下美好的人生回憶，因此舉辦這場圓夢計畫，同時日照中心也設置傳統婚禮所需的儀式及禮品，同時擺放賴坤山、賴蔡月娥伉儷等人年輕時的青春照片，泛黃而珍貴的照片也讓仔細端詳的黃敏惠市長直呼好美。
活動過程中，四對銀髮佳偶一字排開，穿著各色亮麗的婚紗，即便有些長輩因身體不適而坐輪椅，也不難掩蓋喜悅的心情，幸福全寫在臉上，嘉義市長黃敏惠有感而發的表示，「最浪漫的事，就是與你一起慢慢變老」；她指出，婚姻就是酸甜苦辣，早期生活困難，大家一起努力打拼，一起扶持，今天陽明日照與陽明護理之家設計的這場世紀婚禮，是最貼心的安排，也喚醒大家心中最浪漫的事，「幸福就在你我心中的愛」。
今日除了賴坤山、賴蔡月娥伉儷之外，陽明長照機構內尚有3對結縭50週年以上的銀髮夫妻，一起共襄盛舉參與活動，包括吳正雄、吳洪麗秋伉儷，曾人石、李美華伉儷，以及王海波、王孫淑媛伉儷，其中吳正雄夫妻之子為台南典獄長，而曾人石夫妻之子更為嘉義地方法院法官，高齡88歲的王海波老醫師不但是德術並優的楷模，也為陽明醫院院長之老師，因身體不適而無法出席，由陽明醫院綜合長照機構謝景祥董事長帶著王海波老師的妻子王孫淑媛進場，這場活動期望藉由銀髮婚禮圓夢計畫，傳遞愛與幸福給大家。