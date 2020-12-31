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萊豬地方自治條例無效　國民黨北市議會黨團：將提釋憲

記者丁上程/台北報導

2020-12-31 15:10:47

台北市議會4日下午針對北市食安條例修正案進行二讀會審議。國民黨團挟著人數優勢，強勢通過反萊豬相關條例。
▲國民黨台北市議會黨團日前在議會強勢通過食安自治條例，不過卻遭到行政院公告無效。對此黨團方面也表示即將提起釋憲。（圖／記者丁上程攝,2020.11.4）
含有萊克多巴胺的美豬明天（1月1日）即將開放進口，各地縣市議會也透過修正自治條例的方式，企圖阻擋萊豬。不過行政院今天（31日）中午的記者會上表示，為了全國一致性規定，只要是針對萊劑0檢出等相關政策，「原訂者函告無效，新訂者不予核定」。而台北市議會日前針對食安自治條例進行增修，也屬於無效及不予核定範圍，對此國民黨議會黨團書記長陳重文表示，將會依法提起釋憲。
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行政院上午舉行今年的最後一場院會。外界關注各縣市萊豬自治條例抵觸中央政策的議題，行政院並未在上午的院會記者會中說明，而是臨時在下午13時加開一場記者會，由行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、衛福部長陳時中、農委會副主委黃金城上陣，說明萊豬政策的全國一致性規範。行政院方面強調，相關地方食安自治條例，凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因為違反憲法並牴觸中央法規，自2021年1月1日起，原訂者函告無效，新訂者不予核定。
而為了防治萊豬，國民黨台北市議會黨團，日前也在議會強勢通過台北市食安自治條例修正案，強調含有萊劑的豬肉不得進入台北市。不過由於抵觸中央「原訂者函告無效，新訂者不予核定」的公告，等於是元旦起自治法規無效。對此陳重文在接受記者訪問時，表示未來將會提釋憲，此外也會配合黨中央以及立法院，推動反萊豬公投。而針對釋憲案的部分，陳重文也表示，下週即將向法規委員會提案，經過大會審議以及議員連署後，就會正式提出。
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