房市／一字型、L型、U字型廚房 大小坪數效用不同
財經中心/綜合報導
2021-01-02 08:30:00
隨著現代人越來越重視生活品質，喜歡在家下廚增加生活情趣，裝潢新家時，廚房配置也成為居家裝潢的一大重點，信義居家表示，廚房的配置分為一字型、L型、U字型廚房，可針對居家空間大小、使用需求、家庭成員配置，選擇最合適自家的廚房提案。
若是家庭成員不多或是常外食、家中較少開伙，適合配置一字型廚房，將水槽、工作區、瓦斯爐依線形配置，洗滌、備料、烹煮都在一字型廚具上，信義居家表示，瓦斯爐至水槽間的工作檯面，在料理時會擺放切好的食材、砧板等料理器具，至少保留80至90公分，才不會因為檯面過於狹小而難以使用。若是兩人小家庭，可以在一字型廚房的基礎上，增加餐桌或是中島櫃體，呈現L型的配置，不僅能增加工作檯面與收納空間，爐火烹調區與中島備料區也同時能容納兩個人一起料理，轉身、取菜也較有空間餘裕，還可一邊與客廳的親友聊天、互動，不像傳統的廚房配置只能一個人埋首煮菜。而若是空間足夠，可以配置U型廚房，適合家庭成員較多的住家，信義居家表示，U型廚房兩側需保留足夠空間，最好需留120公分，才能容納多人在廚房中轉身、走動，而U型廚房有三面工作區，有足夠的空間可放烤箱、微波爐、洗碗機等電器，收納空間充足；信義居家建議，可依生活習慣擺放工作台、儲藏空間、餐廳等，看起來才會整齊美觀。