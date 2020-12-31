HBL／152公分的速度！阿里山鄒族少女成全村第一人
記者鍾東穎/高雄報導
2020-12-31 16:06:35
來自阿里山鄒族的莊陳琳今(31)日在家人見證下，繳出生涯新高24分6助攻，無奈和永平高中鏖戰一度延長仍以62:67吞敗尚未開胡，輔仁中學隊史首闖女子組預賽，初次踏進高雄巨蛋，教頭黃玟穎坦言球員經驗少太緊張。
被外界戲稱「籃球沙漠」的嘉義今年冒出兩支勁旅，其中一支為前HBL男子組南山高中隊長黃玟穎領軍的輔仁中學，陣容多為乙組球員、甚至高中才開始打球的素人，黃玟穎表示收了莊陳林、陳丁綺等才轉戰甲組，走了3年終於踏進12強。但12強首戰就遭衛冕軍淡水商工血洗以43分之差吞敗，今天移師高雄巨蛋出戰永平，黃玟穎表示，「當球員都還沒這麼緊張。球員一開賽都在狀況外，下半場回神但最後關鍵球經驗真的比較不夠，輸在那幾顆球。」
輔仁主將莊陳琳身高僅152公分，但她憑藉過去鄉運短跑代表選手實力，奮力攻下全場最高24分，可惜未能開胡，「很興奮但有點怯場，因為家人第一次來看球，學校也第一次派車來加油，很開心。但這一場球最該拿下來但很遺憾，後面失誤太多，沒跳出來幫助球隊。」
莊陳琳從小看著哥哥、姊姊打球，耳濡目染下自國二開始加入球隊，反倒成為全村打進HBL的第一人，「走到這很有成就感，很不容易。」預賽全隊前加強體能，每天3K是基本，每周加強從學校跑到蘭潭來回7公里，盼能跑進8強窄門。