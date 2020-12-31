柯P思考一夜決定跨年照常 鄭文燦：要從全國範圍來考量
記者李春台/桃園報導
2020-12-31 16:32:59
國內2日內接連出現2例英國變種病毒，許多原本規劃跨年及元旦升旗活動的縣市，紛紛急踩煞車，改為線上轉播型式舉辦﹔桃園市長鄭文燦下午受訪表示，他昨天和多位縣市長都有密切溝通，大家希望能同步做調整，台北市長柯文哲昨晚6時也已經知道桃園的想法，對於跨年不變的決定，鄭文燦認為還是必須要從全國的範圍考量，到底台灣面對防疫的標準提高時，該怎麼做比較好。
對於跨年活動，北台灣的基隆市及桃園市同步於昨日晚間8點對外宣布取消觀眾入場，唯獨台北市長柯文哲在經過一夜思考之後，今(31)日上午宣布北市跨年晚會照常舉行﹔鄭文燦指出，因應疫情升級，減少群聚風險，昨天下午6點鐘他與各縣市首長聯絡，包括新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，還有嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲，以及高雄市長陳其邁，大家都有通過電話，也討論了一下因應對策，決定跨年改成線上轉播、元旦升旗取消，改成由局處首長參加，「我想這個是為了避免有任何的防疫破口，也是希望2021年一個健康平安的一年能夠來到。」鄭文燦表示，昨天他與其他縣市首長在電話討論時，大家都有一個共識「防疫等級要提升、群聚風險要降低」，在中央疫情指揮中心因應入境管制標準大幅提高的時候，大家也希望能同步做調整，因此都同意改成線上直播。對於台北市政府決定跨年照常舉行，鄭文燦認為，「還是必須要從全國的範圍來看，到底我們台灣面對防疫的標準提高的時候，該怎麼做比較好。」他強調，最重要是全民能夠體諒防疫的需求，以及防疫優先的原則，畢竟全世界的疫情還在發燒，尤其是英國的變種病毒已經入境台灣，應該以最高的原則來戒備；中央疫情指揮中心已經宣布，外國人禁止入境，包括轉機也取消、本國人入境必須要住防疫旅館，這些都是高強度的管制，鄭文燦強調，「我們沒有理由在這麼高強度管制的情況底下，繼續舉行大規模的跨年活動」。