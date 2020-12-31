NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

高雄跨年改線上直播　陳其邁：保證是全台灣最精彩

記者鄭婷襄/高雄報導

2020-12-31 16:41:03

陳其邁
▲跨年活動不開放民眾進場，陳其邁今（31）日受訪時無奈地說「艱苦也是沒法度」，但防疫還是最重要，但線上收看也很棒，保證是全台灣最精彩的跨年。（圖／記者鄭婷襄攝）
因應新冠肺炎疫情變化，高雄市政府宣布「2021跨百光年」改為線上直播，三大舞台不開放觀眾入場，被問到花了這麼多心力，會不會感到失落或遺憾，陳其邁今（31）日受訪時無奈地說「艱苦也是沒法度」，但防疫還是最重要，但其他的節目照常舉行，線上收看也很棒，保證是全台灣最精彩的跨年。
我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市長陳其邁今天到高雄巨蛋參加109學年度高中籃球聯賽甲級男生組複賽，下午由高雄三民家商出戰新竹縣東泰高中，陳其邁也特地開球，並祝高雄地主隊三民家商、高苑工商兩隊順利奪勝。
▲高雄市長陳其邁今（31）日到高雄巨蛋參加109學年度高中籃球聯賽甲級男生組複賽，並在三民家商與新竹縣東泰高中比賽中開球。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁今（31）日到高雄巨蛋參加109學年度高中籃球聯賽甲級男生組複賽，並在三民家商與新竹縣東泰高中比賽中開球。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁開球前受訪表示，跨年的活動涉及人數非常眾多，高雄市是在經過更嚴謹的考量，也必須在防疫優先的前提下，減少社會成本負擔的情況之下做出決定，那當然這些活動的一些安排，比如說燈光秀、無人機表演，或者是大港花火都還是照舊舉行，這些活動其實在港區周邊都可以看的到，相對來講風險是大家可以接受，民眾也可以安心，是在這個原則之下從嚴來作防疫的一些考量，其實能夠透過手機，或者是電視的轉播收看，也不失一個歡度跨年的一個好的方式。

當被問到「跨百光年」系列活動市府花了那麼多努力，在最後關頭因為碰到疫情，選擇不開放民眾進場，會不會覺得有點失落和遺憾？陳其邁無奈地說，「艱苦也是沒法度」，但防疫的工作還是要落實，市府同仁都很努力，相信大家從前幾天的燈光秀、無人機等各項演出，都是要讓高雄港能夠更美麗，讓大家覺得說今年的跨年很不一樣，市府盡了很多心力，但這也是沒有辦法。
▲高雄5G
▲高雄5G AIoT國際大聯盟日前成立，聖誕夜無人機在愛河灣的演出，也特別展現出5G AIoT的圖像。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁強調，即便是線上轉播，跨年活動還是相當精采，今日無人機將有傳統台灣特色的演出，大港煙火則先賣個關子，這是過去台灣從來沒有，在高雄港的海上施放的跨年煙火，絕對是非常精彩，雖然跨年活動部分的區域有管制，但也許在你家的屋頂，就可以看到煙火，比較靠近海邊路或者是鹽埕區一帶的，還是可以看到無人機、燈光秀表演，大家拭目以待，即便三個會場區取消入場，但是其他的節目，透過網路上的直播還是非常精彩，敢保證是全台灣最精彩的一次跨年，一定不會讓大家失望。
關鍵字

NOW民調中心

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀