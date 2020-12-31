高雄跨年改線上直播　陳其邁：保證是全台灣最精彩

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陳其邁開球前受訪表示，跨年的活動涉及人數非常眾多，高雄市是在經過更嚴謹的考量，也必須在防疫優先的前提下，減少社會成本負擔的情況之下做出決定，那當然這些活動的一些安排，比如說燈光秀、無人機表演，或者是大港花火都還是照舊舉行，這些活動其實在港區周邊都可以看的到，相對來講風險是大家可以接受，民眾也可以安心，是在這個原則之下從嚴來作防疫的一些考量，其實能夠透過手機，或者是電視的轉播收看，也不失一個歡度跨年的一個好的方式。
當被問到「跨百光年」系列活動市府花了那麼多努力，在最後關頭因為碰到疫情，選擇不開放民眾進場，會不會覺得有點失落和遺憾？陳其邁無奈地說，「艱苦也是沒法度」，但防疫的工作還是要落實，市府同仁都很努力，相信大家從前幾天的燈光秀、無人機等各項演出，都是要讓高雄港能夠更美麗，讓大家覺得說今年的跨年很不一樣，市府盡了很多心力，但這也是沒有辦法。
陳其邁強調，即便是線上轉播，跨年活動還是相當精采，今日無人機將有傳統台灣特色的演出，大港煙火則先賣個關子，這是過去台灣從來沒有，在高雄港的海上施放的跨年煙火，絕對是非常精彩，雖然跨年活動部分的區域有管制，但也許在你家的屋頂，就可以看到煙火，比較靠近海邊路或者是鹽埕區一帶的，還是可以看到無人機、燈光秀表演，大家拭目以待，即便三個會場區取消入場，但是其他的節目，透過網路上的直播還是非常精彩，敢保證是全台灣最精彩的一次跨年，一定不會讓大家失望。