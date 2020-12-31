震碎結石忍痛上台！阿翔首次面對跨年0觀眾

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阿翔報告書驗出0.7公分大小的腎結石，手術順利但還是非常痛，結石已震碎，但要等到全部排出才會不痛，有可能要7至15天才能恢復正常，目前就是多喝水希望可以盡快排出，忍不住痛的話，會吃止痛藥和緩。阿翔說：「防疫重要，一切遵守主辦規定，大家都要平安健康才是最重要的。」台下沒有觀眾的跨年晚會，是他人生第一次，剛震完腎結石就上場也是人生第一次，他希望2020年所有的不順利跟疫情，都在今晚過後通通一次遠離。
胡瓜表示把防疫做好是大家共同努力的目標，「雖然現場沒有觀眾，但絕對不會影響我們，大家還是會賣力演出」，胡瓜還強調跨年晚會保留百年大港花火秀、無人機等表演，完全不會影響精彩度，讓收看線上晚會的人也能開心跨年。浩子也說跨年晚會改成線上直播，台下沒有民眾是前所未有的感覺，很奇特，但是為了防疫全力配合，會把觀眾放在心中，一起跨越2021年。
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