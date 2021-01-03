馬國雙胞胎時尚圈竄紅　起底身份竟是財團千金！

隨著劇集「瘋狂亞洲富豪」在全球熱播，各亞洲名媛及富豪家族的生活也逐漸引起大家注意。其中，來自馬來西亞的一對雙胞胎姊妹 Rachel Yeoh 和 Michelle Yeoh 就在近年頻繁出現在各大品牌時裝照和伸展台走秀中，長相標誌、財力雄厚的二千金出入總是成雙成對，可謂是話題女王。

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Rachel Yeoh 和 Michelle Yeoh是馬來西亞最大綜合集團楊忠禮集團（YTL Corporation）的第三代千金，作為億萬富翁楊忠禮的外孫女，兩人從小就過著奢華的上流社會生活，不僅在英國讀書，還經常乘坐私人飛機在全世界到處旅遊，是國際知名的社交名媛姐妹花。

根據富比世富豪榜，楊忠禮在2008年身價已達二十一億美元（約新台幣704億元），榮登大馬第七大富豪家族。



▲▲馬來西亞雙胞胎姊妹 Rachel Yeoh 和 Michelle Yeoh 在近年頻繁出現在各大品牌時裝照和伸展台走秀中。（圖／翻攝自IG） 熱愛時尚的兩人長年旅居英國，不僅是英國時裝委員會（British Fashion Council）的成員，主掌時尚圈資金運轉與分配，更參與歷史悠久的肯辛頓宮（Kensington Palace）社交舞會，還多次替D&G走秀，兩姐妹可說是高端時尚圈未來的指標人物。

年僅23歲的 Rachel 和 Michelle 總是出入成雙，形影不離的參加時裝週、合作時裝拍攝。時裝品味相似、就連走路的步伐都十分一致的兩人，不管出席各大場合總是能成為全場焦點。兩人在IG上各擁有4萬多名粉絲追蹤，除了分享上流社會的生活點滴外，姐妹倆也經常分享穿搭照，令人眼睛一亮的穿衣品味讓粉絲爭相效仿。