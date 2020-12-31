HBL／顧門到上場！三民家商終踏進高雄巨蛋謝玉娟評70分
記者鍾東穎/高雄報導
2020-12-31 18:41:44
從場邊顧門到上場打球，高三前鋒李宥騏今(31)日攻下三民家商最高20分9籃板，可惜無緣在主場球迷見證下贏球，以71:108不敵陣容齊全的東泰高中，本屆12強複賽苦吞2連敗，教練謝玉娟仍鼓勵子弟兵給了70分。
高中體總自105學年起12強複賽移師高雄巨蛋、雄中兩地開打，都會請位在高雄巨蛋旁的三民家商球員來當工作人員，「之前是顧門的，看有沒有人帶飲料或食物。」李宥騏回憶道，「之前不太想進來看球，因為不是我下場打。」「還擔心啦啦隊嚇死自己人。」謝玉娟表示三民家商全校54個班級來了43個，球員第一次踏進高雄巨蛋特別興奮，「球技當然不及格，但心理素質有展現出來，沒有影響發揮，心態有70分。」
面對大批加油團，李宥騏不緊張反而亢奮，「同學都有來，是助力不是壓力，有他們的加油讓我們更進步。現場比想像中多人，第一次體驗這麼多人。」
昨天三民家商12強首戰遭東山高中在雄中逆轉，謝玉娟透露昨晚充當輔導老師，謝玉娟表示，「這幾年中這一屆是身體素質最差的，但是是最團結、服從，懂得團隊合作，最符合一三七精神和態度的，所以有些幸運的事會發生在他們身上。」三民家商相隔4屆重返12強複賽，本屆和泰山、東山、東泰、青年高中以及三重商工分在B組，2連敗後目前形勢看來要拚外卡晉級8強。