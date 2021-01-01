泰國天菜遭路人暴打重傷！身份曝光竟是知名舞者

根據《四方報》報導，泰國大學生Nopparat Boonrat 日前在武里喃府（Buri Ram）某餐廳吃飯時，忽然遭到一群陌生男子攻擊，被毆打至顱骨破裂，目前仍在治療中。Nopparat Boonrat 不僅長相帥氣，還是一名小有名氣的舞者，多次參加比賽獲獎，也經常擔任明星藝人的舞者。

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根據《曼谷郵報》報導，Nopparat Boonrat 於12月23日返回位於武里喃府拉漢賽縣（Lahan Sai）的老家，與哥哥在餐廳用餐時，突然遭到五名男子糾纏，後來在哥哥去上廁所時，陌生男子們趁機襲擊落單的 Nopparat Boonrat，不僅對他拳打腳踢，還不斷拿酒瓶、椅子重擊頭部，導致他頭蓋骨破裂。

經過治療後，男大生已經恢復意識、並且能正常吃飯行走，卻仍表示頭部很痛，目前正在等待腦部掃描結果出爐。男大生媽媽Kanchana Puwonpa於26日心痛表示，兒子返鄉探望親人，不知為何卻被打成重傷，擔心他未來可能無法再跳舞。











警方目前已經逮補犯案三人，據悉，其中兩人有毒品前科，才剛出獄就再次犯案。





今年23歲的 Nopparat Boonrat 就讀泰國商會大學 (University of the Thai Chamber of Commerce)，長相帥氣的他舞技了得，2018年曾在由國際大學運動總會（FISU）舉辦的世界級舞蹈比賽中獲得銀牌佳績，更經常擔任藝人的舞者，前途無量。平常他也兼任模特兒，時常在IG上秀出帥照與粉絲分享。