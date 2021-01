泰國天菜遭路人暴打重傷！身份曝光竟是知名舞者

根據《四方報》報導,泰國大學生Nopparat Boonrat 日前在武里喃府(Buri Ram)某餐廳吃飯時,忽然遭到一群陌生男子攻擊,被毆打至顱骨破裂,目前仍在治療中。Nopparat Boonrat 不僅長相帥氣,還是一名小有名氣的舞者,多次參加比賽獲獎,也經常擔任明星藝人的舞者。

根據《曼谷郵報》報導,Nopparat Boonrat 於12月23日返回位於武里喃府拉漢賽縣(Lahan Sai)的老家,與哥哥在餐廳用餐時,突然遭到五名男子糾纏,後來在哥哥去上廁所時,陌生男子們趁機襲擊落單的 Nopparat Boonrat,不僅對他拳打腳踢,還不斷拿酒瓶、椅子重擊頭部,導致他頭蓋骨破裂。

經過治療後,男大生已經恢復意識、並且能正常吃飯行走,卻仍表示頭部很痛,目前正在等待腦部掃描結果出爐。男大生媽媽Kanchana Puwonpa於26日心痛表示,兒子返鄉探望親人,不知為何卻被打成重傷,擔心他未來可能無法再跳舞。











警方目前已經逮補犯案三人,據悉,其中兩人有毒品前科,才剛出獄就再次犯案。





今年23歲的 Nopparat Boonrat 就讀泰國商會大學 (University of the Thai Chamber of Commerce),長相帥氣的他舞技了得,2018年曾在由國際大學運動總會(FISU)舉辦的世界級舞蹈比賽中獲得銀牌佳績,更經常擔任藝人的舞者,前途無量。平常他也兼任模特兒,時常在IG上秀出帥照與粉絲分享。