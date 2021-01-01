政院稱食安自治條例無效 徐巧芯：哪來權力宣告違憲？
新頭殼newtalk
2021-01-01 08:00:00
含有萊克多巴胺的美豬明年元旦起將開放進口，但對於多個縣市訂定瘦肉精零檢出的地方食安自治條例，行政院今（31日）宣布，中央已在9月17日公告全國進口肉品一致性的安全標準，因此，目前政院已收到的17縣市自治條例修正與中央法規牴觸，所以，基於法律的統一性，一律「函告無效」或不予核定，不准執行。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，「行政院是哪裡來的權力宣告『違憲』？」
行政院政務委員羅秉成今說，食安標準要全國一致、同一規範才能遵行，到昨天為止，已有17縣市報院的自治條例或原有的自治條例規範，只有一個字可以形容就是「亂」，主要有三大問題，包括規範標的不同、行為態樣不同及亂是法律效果不同。羅強調，地方自治條例已經與中央法規發生牴觸，因為地方要求萊劑一律不得檢出（零檢出），但中央法規則是在安全標準內得檢出，因此，凡定有「乙型受體素一律不得檢出」規定的縣市，因違反憲法並牴觸中央法規，自明年1月1日起，「原訂者函告無效」或「新訂者不予核定」。
徐巧芯於臉書發文質疑，她就問一句，行政院是哪裡來的權力宣告「違憲」？現在是小編憲法都沒讀，就跑出來做圖刷存在感嗎？
徐巧芯砲轟，中央政府送給全民的新年禮物 ，「就是不管你想不想，明年各縣市都得進口萊豬。」
徐巧芯表示，違反憲法不是行政院負責解釋的，有念過國高中應該都會知道才對。
新聞來源為Newtalk 新頭殼